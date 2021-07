Ariana Grande se corta (literalmente) la coleta: se pasa al corte bob

La coleta de Ariana Grande ha sido, desde que empezó su carrera musical, una de sus señas de identidad, que ahora ha dejado atrás para probar con uno de los cortes de la temporada, el long bob.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Ariana Grande ha pasado por muchos cambios este año, como casarse en secreto, por ejemplo, pero el último y el que más nos ha llamado es su pelo. Después de llevar años luciendo una larga coleta de caballo (pocas veces la hemos visto sin ella), ahora vamos a tener que acostumbrarnos a verla con el pelo suelto, porque ha cambiado su larga melena por un long bob, aunque se trata de un cambio de look rodeado de mucho misterio.

El pasado 1 de julio, la cantante publicó un video en Instagram de su nuevo corte de pelo mientras llevaba un sombrero tipo 'bucket hat' naranja, con un look totalmente dosmilero que nos conquistó por completo pero, por alguna razón que desconocemos, a los pocos minutos borró rápidamente el video, aunque las capturas de pantalla de los pocos minutos que estuvo online ya han corrido como la pólvora por todo Internet.

No hay duda de que se trata de un cambio de look importante para ella y, aunque la súper coleta de caballo de la cantante no es natural, sino que se trata extensiones, su largo natural, según pudimos ver en las fotos de su boda, le llegaba hasta un poco más arriba del pecho. Sin embargo, lo verdaderamente sospechoso es que Grande haya borrado el vídeo de su nuevo corte de pelo tan rápidamente. ¿Podría ser porque no puede enseñarlo por contrato todavía? ¿Es porque es para un papel del que todavía no puede decir nada? ¿O quizás para un videoclip de un nuevo sencillo?

Gracias precisamente a las fotos que compartió ella misma de su boda, pudimos descubrir no solo la decoración a base de flores y velas escogida para la ocasión sino lo más esperado: el look de la novia. Su elección fue un vestido de columna de corte imperio de charmeuse de seda blanco lirio personalizado acentuado con un escote esculpido, un cierre de tirante de sujetador a la mitad que dejaba parte de la espalda hundida y una gran abertura en la parte trasera que escondía un guiño a una de las musas de Ariana Grande, Audrey Hepburn. Y es que, para coronar su corto velo burbuja, la autora de '7 rings' quiso optar por un lazo satinado en la parte superior, al igual que el que la actriz lució en la película 'Una cara con ángel' en 1957.

Esperemos que la artista tenga previsto compartir pronto nuevas fotos de su pelo y podamos ver, por fin, lo bien que le sienta su nuevo look.