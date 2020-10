Andrea Duro ha cambiado su larga melena por un corte bob y no puede sentarle mejor

¡Menudo cambio de imagen!

Los cambios de looks de las celebrities siempre llaman la atención, pero cuando estos se dan en alguien que no nos tiene acostumbrados a ellos, ¡son lo más!

Ya nos pasó cuando Paula Echevarría se cortó su larga melena de siempre, y el mismo shock (positivo) de entonces se ha reproducido con el nuevo corte de pelo de Andrea Duro, que se ha apuntado al bob, una elección que no puede sentarle mejor.

Y es que si hay una época perfecta para atreverse a darle un aire nuevo al cabello es esta, y nada como el pelo corto para romper con todo.

La actriz ha dejado claro en un mensaje de Instagram con el que acompaña a la doble foto con la que ha mostrado al mundo su cambio de imagen que no se trata solo de un paso por la peluquería cualquiera, sino que tiene un significado que trasciende de lo meramente estético.

"No siento que sea la misma de hace años, ni siquiera de un año aquí" comienza la sincera explicación de la coprotagonista de 'Física o Qímica', que a continuación se ha abierto en canal detallando cada uno de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. "Si no me siento la misma de antes, si ahora me siento mucho más segura, decidida, mucho más a gusto en mi piel, mucho más concienciada con lo que quiero y con lo que no... Si ahora me siento más fuerte, si me conozco mucho más, si me quiero y respeto más. Si ahora cultivo más mi mente y cuido de mi cuerpo y de mí, si ahora presto atención real a mis necesidades y a lo que me llena...Si estoy intentando ganar consciencia con todo lo que me rodea. Si ahora me siento más poderosa, más viva, más despierta, más enérgica, más preparada, más fiel a mí... ¿por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada? Pues HOLA renovación, es un gusto convivir contigo 💜 Benditos cambios, en general... no es solo el corte de pelo, es todo lo que significa".

Está claro que Andrea tenía motivos de sobra para el cambio, y que el resultado final del mismo es perfecto. ¡Está espectacular, como se puede ver en el divertido montaje que ha publicado su 'hairstylist' de confianza, Gabriel Llano, en el que se aprecia en apenas unos segundos el antes y el después de Andrea Duro.

No vamos a descubrir a estas alturas de la película las virtudes del bob, pero lo bien que le sienta a la actriz madrileña no hace más que convencernos más si cabe de que hay muy pocos cortes de pelo tan favorecedores y estilosos como este a las que ya pensábamos así.