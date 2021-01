Amelia Bono se anima a cortarse el pelo a sí misma y el resultado es… ¡mejor juzga tú misma!

Espectacular, naturalmente.

Que no se puede ir a la peluquería, no pasa nada, Amelia Bono monta la peluquería en su casa. La influencer quería hacerse un cambio de look y ni corta ni perezosa ha cogido las tijeras y ha sido ella misma quien se ha cortado el pelo. ¿El resultado? Bueno, muy bueno.

Confirmado: hay nueva influencer en Instagram y se llama Amelia Bono. Amiga de Paula Echevarría, con quien comparte su gusto por la moda, la hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera cuenta ya con más trescientos mil seguidores. Y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva.

Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama. En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Uterqüe, Mango… que coordina con el gusto de las influencers que superan el millón de seguidores. Además alimenta sus redes no solo con looks, también comparte momentos en familia, con sus pequeños, o sus tips de belleza.

Ella misma se ha cortado el pelo, se ha retocado el largo y el resultado, como ella misma ha dicho. No ha quedado mal, ¿no?”, le decía a sus seguidores. Aunque solo se ha cortado las puntas, ha sido más que suficiente para que sepamos que tiene habilidades con la tijera.