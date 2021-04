Amaia Salamanca apuesta por la belleza natural en Instagram y se muestra sin filtros y presumiendo de canas

Amaia Salamanca se une a la tendencia de abogar por la belleza natural y las mujeres reales y publica una foto suya al natural, orgullosa de sus canas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Por suerte, hace ya mucho tiempo que las reglas del juego empezaron a cambiar y los cánones de belleza a los que se supone que tenemos que adaptarnos las mujeres se van derribando poco a poco. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer, y por esa razón es muy importante que las famosas sean las primeras que normalicen el no estar siempre perfectas en sus fotos y publicaciones y que así la presión sea menor para el resto de nosotras.

Son muchas las celebrities que ya han empezado a incluir este tipo de publicaciones en sus redes, consiguiendo no solo mostrar la realidad y hacer a entender a sus seguidores que nadie es perfecto, sino convertir esas 'imperfecciones' en todo un símbolo de empoderamiento.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido con las canas, que si hace unos años casi ninguna mujer se hubiera atrevido a ir a un evento sin cubrirlas, ahora es algo totalmente normal y que hemos visto hacer hasta a Doña Letizia.

Hoy Amaia Salamanca ha querido unirse a este movimiento y ha subido una publicación a su perfil de Instagram en la que se muestra sin filtros, casi sin maquillaje y luciendo orgullosa sus canas ante sus casi un millón de seguidores. "Sin filtro ni filtros", escribía la actriz junto a esta foto en la que sinceramente, nos parece que está igual de guapa que siempre.

De hecho, la acogida ha sido muy buena entre sus seguidores, que no solo han dedicado su tiempo a dejarle un like y un comentario, sino que la mayoría de ellos alababan su naturalidad y le recordaban que no hace falta teñirse para estar bella si a una no le apetece.

Salma Hayek es otra de las actrices que también se ha animado a mostrar sus canas en redes sociales, con una foto de un primer plano suyo y un texto en el que se leía "siéntete orgullosa de tus raíces". ¡Bravo!

¿Quieres recordar qué otros colores de pelo ha llevado a lo largo de los años Amaia Salamanca? Aquí los tienes todos.