El corte de pelo de Alexandra Pereira que te hará olvidarte del calor

Ve pidiendo cita en la peluquería porque después de ver lo bien que le queda a la influencer su nuevo look vas a querer seguir sus pasos.

Julia García

Si llevas una melena larga y estás en ese punto del verano de no retorno con tu corte de pelo, deseando en pegarle, literalmente, un tajo que sea lo suficientemente efectivo para que te ayude a pasar menos calor en las semanas que quedan por delante de temperaturas altas, te puedes inspirar en Alexandra Pereira, que ha hecho exactamente eso que tú estás deseando hacer.

La influencer, que está pasando unos días de vacaciones en la Costa del Sol -reside en París-, ha optado por cortar por lo sano, nunca mejor dicho. Ya hace tiempo que lucía de nuevo su melena habitual, más allá de los hombros, pero eso se acabó porque ha vuelto al clásico bob, el mismo que ya llevó hace dos veranos, poco después de contraer matrimonio con Ghassan Fallaha.

"Llevaba tiempo diciendo "me lo corto, me lo corto" y al final lo he hecho", decía la gallega en su Instagram tras mostrar su nueva imagen con la que dice estar "encantada".

No es de extrañar que cuando quiere cambiar de look y apostar por una opción más fresquita, la empresaria elige el bob, el corte de pelo que más ha calado entre las celebrities a lo largo del último lustro.

Casi todas las más elegantes y estilosas mujeres famosas lo han llevado en algún momento de los últimos años y prueba de lo mucho que gusta es que sigue siendo una opción plenamente vigente, como demuestra que alguien atenta como pocas a las tendencias lo haya elegido como nuevo peinado para el verano.

Hay quien lo ha llevado más corto, también con flequillo, pero al final, más allá de los pequeños matices con los que permite jugar el bob, lo esencial es que el largo del pelo no exceda de la barbilla, justo por donde lo luce Alexandra Pereira -más allá de ella es un long bob- con maestría.

Ya ves que elegante es un rato y te garantizamos que el confort está asegurado porque la nuca queda despejada y es superfácil de peinar. Y, por si fuera poco, es mucho más versátil de lo que puede parecer a priori porque, aunque no te deja apenas margen con los recogidos, lo puedes llevar con efecto mojado -en una boda es una opción perfecta para sorprender y conquistar al personal-, hacerte ondas o apostar por accesorios para el cabello variados, entre ellos el que está más de moda: el pañuelo.