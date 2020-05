Alba Díaz ha cortado por lo sano y ha cambiado su melena larga por una mucho más corta y el resultado es espectacular

El nuevo look de la influencer es lo que tú también querrás para el verano.

No hay momento ni mejor ni peor para cambiar de look, pero es verdad que si en estás pensando en cortar por la sano, nunca mejor dicho, con tu melena, el comienzo de los días de calor en la segunda mitad de la primavera es el momento ideal. En primer lugar porque es la manera más divertida de entrar en la temporada estival, en segundo lugar porque de esta manera devuelves esa vida a tu pelo que seguro había perdido durante el invierno y, en tercer lugar porque, si el resultado no te convence, siempre podrás sacar como parte positiva de tu decisión lo fresco y práctico que es.

No es este el caso de Alba Díaz, la última en cortarse la melena, que tiene la suerte de poder presumir de ambas cosas: seguramente estará más a gusto, pero es que también está muy guapa.

La joven ha seguido los pasos de otras celebrities que en los últimos tiempos han decidido acabar de una vez por todas con sus melenas extralargas y apostar en su lugar por un favorecedor long bob mucho más manejable e interesante. Además, como en su caso ha apostado también por darse un tratamiento de keratina, el resultado es espectacular porque queda muy similar al 'glass hair' que Kim Kardashian popularizó en su día.

Es impresionante ver el stories que ha compartido la joven en su Instagram en la que compara el largo que tenía con el que luce después de pasar por su salón de estética de confianza.

Por si fuera poco llamativo el cambio de look al que se ha sometido, que ya es evidente que no lo es, la hija de Vicky Martin Berrocal se ha retocado también las cejas con un resultado espectacular, afinando todavía su rostro de lo que lo hace su nuevo corte de pelo.