Alba Díaz se atreve con un 'balayage' muy arriesgado, pero fabuloso: gris + lila

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Alba Díaz se está convirtiendo pasito a pasito (suave suavecito, qué diría la canción) en todo un icono de estilo. Y no, la joven no es solo la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, Alba es una estudiante, modelo e influencer que puede presumir de ser una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Sin prisa pero sin pausa, y a caballo entre Francia y París, su Instagram es, sin ninguna duda, un escaparate de tendencias.

A medio camino entre la modernidad, la vanguardia y la elegancia, Alba Díaz juega de forma sublime con prendas que elige con sumo cuidado para no caer en el exceso o en el 'disfraz'. Apasionada de las prendas 'comfy', y una de las abanderadas españolas en esto de presumir de 'vestido deluxe + sneakers', otro de los puntos fuertes de Alba es su pelo. Mientras que algunas mujeres no se atreven a cambios radicales de look, Alba se presta a cambiar de color como quien cambia de camisa y eso es algo muy valorado por sus seguidores y por el mundo de la belleza y de la moda en general. No tener miedo al cambio y a experimentar es lo que hace que encontremos, la mayoría de las veces, nuestro camino 'fashion beauty'.

Así pues, y dado que Alba ya nos ha demostrado en varias ocasiones que ya ha probado con el rubio platino, el ceniza e incluso el rosa, ahora la joven se ha decantado por un 'balayage' gris y lila que, la verdad, le sienta de maravilla y es bastante discreto para lo que podríamos pensar.

Además, Alba nos ha sorprendido ya que ha decidido anunciarnos esta cambio a través de un Reel en Instagram. ¿Os atreveríais a seguir sus pasos y apostar por este color?