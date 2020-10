¡Adiós al rubio! Ester Expósito sorprende con un cambio de look radical en Instagram

Y no le puede quedar mejor.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El otoño parece que ha traído aires renovados para todas (y en todos los sentidos). Las tendencias de 'street style' ya nos han conquistado (y nuestros armarios se han llenado de todas esas prendas que llevan todas las 'fashionistas') pero parece que ahora ha llegado el momento de recibir a las tendencias 'beauty' de esta temporada (que no son pocas...).

Hemos aprendido nuevas maneras de hacernos el 'eyeliner' (aunque todavía seguimos practicándolo) o, incluso, hemos descubierto que ahora podemos dar uso a ese pintalabios que tanto nos gusta para utilizarlo como sobra de ojos pero, ¿qué pasa con el pelo?

Ya te hemos hablado de las coloraciones que más van a triunfar esta temporada, según los estilistas, y parece que son muchas (y cada vez más) las famosas que se animan a probar nuevos colores en sus melenas, como es el caso de Aitana o Danna Paola, entre otras.

Pues bien, ahora ha llegado el turno de Ester Expósito, quien ha sorprendido en Instagram con un cambio de look radical con el que ha conquistado a sus casi 26 millones de seguidores.

- Blanca Suárez y su pelo rubio con flequillo para la película ‘El verano que vivimos’ es justo el cambio de look que queremos para otoño

- Este es el cepillo eléctrico que consigue volumen al instante y que Ester Expósito utiliza para sus peinados de alfombra roja

La joven actriz ha decidido decir adiós a ese rubio radiante y luminoso que tanto la caracteriza para dar la bienvenida a un tono mucho más otoñal y sobrio: el 'brunette' (o también conocido como "marrón chocolate"), que muchas otras 'celebs', como Amaia Salamanca, ya lucen.

Ester Expósito ha enseñado su nuevo color de pelo a través de un vídeo que ha compartido en sus Stories de Instagram y en el que simplemente ha añadido el mensaje: "Brunette" para anunciar su cambio de look.

En la publicación vemos a la madrileña mostrando su cabello mientras baila una canción de 'reggaeton' (música de la que es fan número 1) con una trenza alta y extralarga que deja al descubierto su rostro.

Y tenemos que admitirlo, no le puede quedar mejor. De hecho, se trata de uno de los tonos más favorecedores para las chicas con ojos claros, como es el caso de Ester, ya que destaca el color y potencia la mirada gracias al contraste entre el tono oscuro del pelo y el color claro de ojos (además de ser una fantástica opción para tapar el rubio apagado que nos haya podido quedar tras el verano).

No sabemos si se trata de un tinte temporal o es un cambio de look definitivo, pero lo que tenemos claro es que no se trata de ningún filtro de Instagram (que ya sabemos que existen opciones incluso para ponernos buena cara aunque no hayamos descansado nada) y que le queda fenomenal.

Estamos seguras de que esta nueva coloración con la que se ha atrevido Ester Expósito va a inspirar a más de una rubia, ¿o no?