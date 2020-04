Este acondicionador sólido no solo hidrata y protege la melena, sino que acaba con los odiosos nudos en el pelo

Es le mejor momento para probar productos nuevos y este champú sólido es el primero de la lista.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Amiga, ha llegado el momento de salir de nuestra zona de confort. ¡Y vaya que si lo estamos haciendo últimamente! En plena época de confinamiento por el coronavirus, a todas nos está dando por probar cosas nuevas: unas se han animado con la cocina, otras están enganchadísimas al deporte, las series y la lectura y seguro que si has llegado hasta aquí es porque, como nosotras, eres una apasionada del mundo de la belleza. Y lo mejor de todo es que ahora es le mejor momento para probar novedades. Si no has escuchado hablar todavía de la cosmética sólida, ya estás tardando porque es lo último. Entre nuestra búsqueda de novedades, hemos dado con el acondicionador sólido que no solo hidrata y protege la melena sino que acaba con los odiosos nudos en el pelo. Se merece, por lo menos, una ola, ¿no crees?

- El champú y el acondicionador que utiliza Victoria Beckham a diario para tener un pelo sano y brillante

- Hemos hablado con el peluquero de las Kardashian y esto es todo lo que nos ha contado sobre su colección 'low-cost' para el pelo que puedes conseguir ya en Primark

Wai Wai, marca sostenible y zero waste, acaba de lanzar su primer acondicionador en formato sólido. Está elaborado a base de manteca de cacao y de karité, que combinadas con otros ingredientes de procedencia orgánica como el aceite de argán, de oliva, de bergamota o de jojoba, consigue dejar una melena brillante, suave y reluciente.

Nos encanta porque, gracias a la manteca de karité, el acondicionador sólido de Wai Wai protege el pelo de los rayos UV. Y es precisamente el karité el que consigue que el pelo esté hidratado: es el responsable de mantener la humedad óptima en el cuero cabelludo y en la fibra capilar, por lo que el pelo luce brillante y luminoso.

Además, cuando lo usas, es muy fácil de desenredar el pelo. Los aceites de Jojoba y de Argán lo acondicionan y reparan desde la raíz y dejan el un pelo fuerte y sedoso.