El zumo quemagrasas con el que Salma Hayek se mantiene en forma y que, además, evita la caída del pelo

Un cóctel de vitaminas que estamos deseando probar.

Como ya hemos intentado olvidar en la medida de lo posible lo duro que ha sido este año, y sobre todo los dos meses confinados en casa, es posible que ya no te acuerdes de que Salma Hayek fue una de las celebrities que se animó a compartir algunos consejos de cocina.

Mejor dicho, de cocktelería, y parece que la mexicana vuelve por sus fueros aunque en clave saludable porque ha vuelto a compartir una receta líquida, pero de un zumo quemagrasas con el que ella dice mantenerse en forma al mismo tiempo que previene la caída del pelo y fortalece las uñas.

"Si quieres que tu zumo de naranja de las mañanas te lleve al siguiente nivel. Y al siguiente. Y probablemente al siguiente... aquí tienes unos consejos", arranca la actriz el vídeo de su superzumo.

La base de la bebida saludable de Hayek es la naranja licuada, una fuente magnífica de vitamina C. Es importante añadir la fruta entera, no solo el zumo, para que mantenga la fibra y con ella todas sus propiedades la naranja.

A partir de este primer ingrediente típico de estos zumos, y más ahora que en España es temporada, la artista empieza a introducir pasos novedosos. Primero, incorporando cúrcuma, una especie que ayuda a combatir la hinchazón y mejora la digestión. "Para que tu cuerpo absorba mejor los beneficios de la cúrcuma, añade un poco de pimienta negra. Eso lo hace mucho más saludable porque la combinación permite a tu cuerpo absorber todos los nutrientes, las vitaminas y las propiedades antibacterianas de la cúrcuma", explica Salma a continuación.

Con estos tres ingredientes el zumo ya se podría consumir, pero Hayek invita a añadir un último paso: sumar un poco de un puré hecho con espino amarillo, un fruto amarillo originario del Himalaya que según la norteamericana es la fuente más rica de omega 7 y "tiene 15 veces más vitamina C que las naranjas".

Según Salma, a la que no le falta su clásico humor nunca, solo tiene un pequeño problema el zumo para ponerse en forma y estar guapa: "No sabe muy bien; no está está mal pero es un poco agrio", concluye sincera antes de beberse su zumo casero delante de la cámara para dar ejemplo a sus seguidores. ¿Será este el secreto de su belleza y de ese pelazo que es la envidia de todas?