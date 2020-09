9 productos para prolongar el bronceado más allá del verano

Desde cremas hidratantes fijadoras del moreno a trucos con sombras de ojos.

Woman.es

Seguro que quieres conservar el máximo tiempo posible ese bonito tono dorado que has adquirido durante el verano y que es tan favorecedor. Pues bien, existen diferentes fórmulas que ayudan a conservarlo, así como a obtener una piel bonita y luminosa más allá de agosto. La hidratación, la exfoliación y la protección son, para ello, clave.

Hace unos días, nuestra editora de belleza, Aida Ortega, revelaba su rutina, consejos y productos favoritos para hacer durar el bronceado, y que incluían exfoliantes, aceites aptos para cara y cuerpo y cremas superhidratantes (puedes verlo en el vídeo, a continuación). Hemos seguido sus consejos y más abajo encontrarás los productos que, sin duda, no van a faltar en nuestro neceser.

Así se aplican y así alimentamos el moreno.

1. Crema prolongadora del bronceado 'Recovery&Beauty' de Singularderm

Además de fijar y potenciar el bronceado, calma, hidrata, repara y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Es válido tanto para cuerpo y cara, y está especialmente recomendado para después de exposiciones al sol. Sin embargo, no es propiamente un aftersun ni tampoco un autobronceador. Realmente sella el moreno en tu piel a la vez que la cuida. El producto está disponible en Amazon, donde tiene un precio de 16,40 euros.

2. Champú aftersun Solaire de René Furterer París

Este champú nutritivo y reparador está especialmente indicado para que el cabello recupere su belleza tras las largas exposiciones al sol del verano. Pero hay más. Nuestra editora de belleza nos reveló que se podía usar también para la piel del cuerpo, la cual deja "recuperada y rehidratada", que huele increíblemente bien y deja el pelo muy suave. ¡Un diez! Tiene un precio de 9,90 euros.

3. Exfoliante corporal de sal del Mar Muerto de PraNaturals.

¿Pero la exfoliación no acaba con el bronceado? No, lo que hace es retirar las células muertas y limpiar la piel. Puede que pierdas algo de color (muy poco), pero a cambio la piel estará mucho más sana y el dorado perdurará más tiempo. Eso sí, debes elegir un exfoliante suave como este de PraNaturals, que está mezclado con aceites de mango y kiwi, y es rico en minerales naturales. Este, en particular, es uno de los más valorados por la comunidad de Amazon, donde presume de haber sido catalogado de 'Amazon's Choice' (producto con mejor precio y mejores críticas). Tiene un precio de 14,45 euros.

4. Sérum facial con ácido hialurónico Florence bio Cosmesi

Su fórmula con ácido hialurónico garantiza una hidratación en profundidad -algo imprescindible para que la piel esté luminosa tras el verano-, así como propiedades antioxidantes. Y es tan eficaz que ha sido elegido por Amazon como el 'Ganador 2020' de los sérum, con el beneplácito de los compradores. Además, es antiedad, vegano, low-cost y contiene vitamina E y C, que nutren. En su receta hay aceite de jojoba y aloe vera. Tiene un precio 13,99 euros.

5. Gel de aloe vera natural Bleu & Marine, Bretania.

Hace tiempo que diversas celebrities, como Jennifer Aniston, nos recordaron los beneficios del aloe vera, que utilizaban tras sus exposiciones al sol por su gran poder hidratante. Este gel de aloe vera puro sirve para hidratar rostro, cuerpo y cabello, revitaliza la piel agrietada y es recomendable para después de la depilación y pieles secas. Se absorbe rápidamente y puede aplicarse como mascarilla facial. ¡Todo en uno! Su precio es de 14,33 euros.

6. Loción reparadora aftersun Ecran

Los 'aftersun' son esenciales para prolongar el bronceado porque una de las claves para ello es que la piel esté hidratada y saludable tras exposiciones al sol, algo en lo que ellos son unos expertos. Y, atención, no pueden ser sustituidos por cremas comunes porque estas últimas no ofrecen su misma acción reparadora ni su capacidad para bajar la temperatura de la piel. El aftersun de Ecran, además de hidratar y proporcionar alivio inmediato ante excesos, promete alargar tu bronceado hasta el 65%. Y es de rápida absorción. Tiene un precio de 5,52 euros en Amazon (antes, 6,79 euros).



7. Aceite seco Huile Prodigieuse de Nuxe

Este aceite multiusos seco se ha convertido en número 1 en ventas de Francia y favorito de muchos neceseres en Instagram. Seguramente porque, con un solo gesto y sin engrasar, es capaz de nutrir, reparar, hidratar y suavizar tanto piel y cabello mientras potencia el moreno. Sus ingredientes son de origen natural en un 98%, está enriquecido con vitamina E y es antioxidante. Actualmente está rebajado y tiene un precio de 20 euros (antes, 22,27 euros).

8. Un truco de belleza: sombras de ojos

Si ya has seguido todos los pasos que tienen que ver con exfoliación, hidratación y nutrición, hay pequeños 'tips' de belleza que lograrán destacar tu bronceado. ¿Has probado con sombras de ojos rosadas o claras? La paleta de la imagen es de Lamora, tiene 16 colores brillantes y mate, y tiene un precio de 10,95 euros.

9. Autobronceador (de St. Tropez).

El último recurso y por si quieres lucir moreno playero. Si lo aplicas una vez a la semana, te asegurarás de que el color no se vaya. De entre todos los autobronceadores que hemos probado en la redacción, este es, sin duda, uno de nuestros favoritos gracias a lo bien que se distribuye, a que no deja manchas y deja un bonito tono. En Amazon también es uno de los preferidos de los compradores, que le han dado una valoración de 4,3 sobre 5. Su precio en esta plataforma es de 21,05 euros (actualmente está rebajado, su precio original es 25,95 euros).