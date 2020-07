El pequeño gran triunfo de Chenoa (¡y está divina!)

Oye, pero que antes también lo estaba.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Durante el confinamiento, Chenoa ha intentado mantenerse lo más activa posible. Entre el baile y las rutinas ABS, la cantante ha conseguido uno de los objetivos que se había propuesto. Y, claro, está tan feliz con los resultados que ha corrido a contarlo en su cuenta de Instagram. Todo sacrificio tiene su recompensa y desde luego que Chenoa sabe muy bien de lo que hablamos.

- Chenoa luce cuerpazo en Mallorca y hasta sus "metatarsos son perfectos", observan sus seguidores

- Chenoa comparte una romántica foto con su prometido en el mes de su boda.

Pues resulta que hace un año la cantante, como nos ha pasado a todas alguna vez, se compró unos pantalones, pero acabó por no usarlos tanto como pensaba porque no se sentía muy cómoda con ellos y le quedaban más ajustados que lo que quería. Ahora, un año después, con el confinamiento de por medio, Chenoa nos ha contado cuál ha sido su triunfo: ahora esos pantalones le quedan genial y está divina. Ojo, eso no quiere decir que antes no lo estuviera. Trabajar hoy para recibir mañana es el gran lema de la cantante.

“Hacía un año que tenía estos pantalones. Me quedaban demasiado ajustados. Los guardé”, contó la cantante en su cuenta de Instagram sobre una fotografía frente al espejo en la que luce unos pantalones con pinzas que, además, tienen efecto vientre plano. “Y ahora sí me gustan como me quedan...mi sonrisa lo dice todo. Sentirse bien por la voluntad y los cambios de alimentación más sana. Pequeños triunfos”, continuó la cantante.

El truco del escote de vértigo de Chenoa en Marbella Ver 5 fotos

¿Cómo ha logrado alcanzar los objetivos que se marcó y tener ahora el vientre tan firme y plano? No hay muchos secretos: una alimentación saludable y una buena rutina ‘fitness'. Aunque Chenoa sobre está ESPECTACULAR.