Ona Carbonell: "La hidratación es clave para sentirnos bien"

Así se cuida con Hornimans la nadadora de élite.

woman.es para Hornimans

El agua ha sido tu elemento durante toda tu vida. ¿Te sientes como un pez fuera del agua en esta fase de tu vida “en tierra firme”?

Un poco, jejeje. Cuando tomé la decisión de parar para ser madre sabía que me costaría, por eso he intentado seguir muy ligada. Ahora que ya podemos salir, aprovecho para ir a nadar por las mañanas a la playa y así seguir conectando con el agua todos los días.

¿Valoras también la importancia del agua “por dentro”?

Súper importante. Hidratarse bien es clave para que todo nuestro organismo funcione a la perfección y sentirnos bien. En mi caso, siempre intento llevar una botella de agua para hidratarme en cualquier momento. Ahora con las nuevas infusiones de Hornimans para agua fría, además le aporto sabor y me encanta.

Que hayas hecho un parón en tu carrera no significa que lleves una vida sedentaria. ¿Cuál es tu rutina diaria?

Para nada, como os decía antes, todas las mañanas intento ir a la playa que tengo cerca de casa a nadar un poco. Después siempre hay mil cosas que hacer. Hemos aprovechado para hacer obras en casa, hemos tenido que preparar la habitación para el bebé y con todo esto he estado bastante entretenida. Después, siempre tengo mi ratito para hacer alguna clase de yoga o estiramientos.

¿Y es posible comer (y beber) cosas ricas y que a la vez sean saludables?

Claro que sí. Si combinas alimentos que sean sanos, comida real, te pueden salir platos muy ricos y muy diferentes entre sí. En cuanto a la hidratación, es recomendable beber dos litros de agua diarios, aunque a mucha gente le cuesta. A esas personas les recomiendo que prueben a aportarle sabor al agua a través de las nuevas infusiones para tu botella de Hornimans, únicamente se tarda 10 minutos en introducir las pirámides con sabor en cualquier botella de agua fría y, de esta manera, seguro que disfrutan más además de mantenerse siempre hidratadas. Yo lo elijo porque son ingredientes 100% naturales y el sabor se mantiene hasta ocho horas sin necesidad de retirar la pirámide.

Eres un referente ya para muchas niñas y lo serás también para tu hijo. ¿De qué te gustaría ser ejemplo?

Siempre digo que una de las cosas que más me gusta de mi vida es poder devolverle a las niñas todo lo que he aprendido gracias al deporte. Al fin y al cabo, el deporte me ha ayudado a formarme como persona, a adquirir valores súper importantes como el esfuerzo, la constancia o el sacrificio que son clave en mi día a día para lograr los objetivos que me pongo.

Sobre Hornimans

Hay tres sabores diferentes de infusiones Hornimans para tu botella: lima,limón y menta; piña, mango y jengibre; y frutos rojos y menta. Todas ellas con ingredientes 100% naturales, sin azúcares añadidos, sin teína ni conservantes.