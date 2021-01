María Pombo enseña su tripa tras dar a luz: “Estoy orgullosa de los kilos de más”

La mar de orgullosa.

Woman.es

Hace unos días que María Pombo dio a luz a Martín y desde entonces poco hemos sabido de la influencer, que está aprovechando al máximo los primeros días de su vida. Ser madre primeriza no es fácil y María Pombo ha querido contar cómo han sido los primeros días como mamá, cómo fue el parto y cómo se está recuperando., incluso ha mostrado orgullosa su tripita de embarazada.

-El look posparto más cómodo que hemos visto nunca es el de María Pombo

-María Pombo y el capricho gastro al que se ha lanzado tras dar a luz.

Como ya había contado días antes en su cuenta de Instagram, el bebé no estaba creciendo como esperaban, así que le indujeron el parto. “Esa noche no dormí de los nervios, lo que no sabía es que me esperaba el mejor día de mi vida”, contó María Pombo sobre el día previo al parto.

Para la empresaria, fue una experiencia “bestial”. "Hasta el punto de que lo repetiría mañana mismo”, relató. “Y me dan envidia mis amigas que están a punto de dar a luz. He tenido una suerte inmensa, soy consciente de que hay partos muy duros”, remató.

Una seguidora le preguntó por cómo había quedado su cuerpo después de dar a luz y no tuvo reparos en enseñarlo. “Estoy orgullosísima de mi cuerpo, de lo que he sido capaz de crear en nueve meses, de los kilos de más y de cómo se está recuperando".