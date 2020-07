Apunta la dieta de la eterna juventud que sigue Gwyneth Paltrow desde que comenzase la pandemia

Ahí es nada.

Está claro que a sus 47 años, Gwyneth Paltrow puede presumir de tener un cutis y una silueta que demuestran que la vida sana da sus frutos. Ahora, cuando todavía estamos lidiando con las restricciones y los estragos (tanto mentales como físicos) de la pandemia por COVID-19, la actriz y ganadora de un Oscar ha querido confesar que ha vuelto a retomar sus antiguos hábitos alimenticios durante el confinamiento, ya que no tenía que viajar y podía cuidarse más.

"Al no tener que desplazarme de un país a otro por motivos laborales, decidí volver a los básicos que me han funcionado desde joven. Mi dieta se basa en tres pilares: "Filosofía ayurvédica, ayuno intermitente y alimentos nutritivos". Ok, lo sabemos, no tienes ni idea de lo que es la filosofía ayurvédica. Tranquila que te explicamos estas tres claves de la dieta de Gwyneth.

Filosofía Ayurvédica

Este estilo de vida y medicina hindú establece que cada persona posee unos atributos diferentes y en base a ellos debe elegir un estilo de vida u otro, un tipo de alimentación... etc. En total, la filosofía ayurvédica establece tres 'doshas' que son tres tipos de personalidad. Y estas personalidades se estructuran dependiendo de la cantidad de espacio, aire, fuego, agua y tierra, que hay dentro de cada persona.

Así pues, una persona puede ser Vata, Pitta o Kapha. Aunque Gwyneth Paltrow no ha revelado cuál es la suya, lo única que nos interesaría aquí es realizar un estudio ayurvédico de nuestra personalidad y conocer qué alimentos nos vienen mejor para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.

Ayuno intermitente

Al igual que Tania Llasera o Ellie Goulding, Gwyneth ha estado probando este método que no es otro que el dejar de comer por largas horas. Eso sí, siempre debe estar supervisado por un médico y debes asegurarte de beber muchos líquidos. Una técnica para adelgazar o para limpiar tu cuerpo que siempre, siempre, debes probar tras consultar con un médico.

Alimentos nutritivos

Más que alimentos orgánicos (que también están muy de moda por las colinas de Hollywood), la actriz apuesta por alimentos que ayudan a las defensas de su organismo. "Es importante comer alimentos que nos ayuden a que nuestro cuerpo genere defensas", asegura la actriz.

Pero no solo de alimentación vive Gwyneth, la intérprete asegura que el yoga forma parte fundamental de su rutina de entrenamiento: "He estado siguiendo clases online y todos los días salgo a dar un largo paseo para que me dé un poco el sol. Hay que moverse".