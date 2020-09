La dieta que cambió el cuerpo de Elle Macpherson en tan solo una semana (y que tú también puedes seguir)

Sin locuras, pero efectiva.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que las modelos deben cuidar su cuerpo y su anatomía para poder continuar con sus carreras el máximo tiempo posible. Y sí, en este caso es normal que ellas inviertan muchísimo tiempo, energía y dinero en estar estupendas, pero antes de comenzar este artículo queremos decirte que ninguna mujer debe someterse a tales presiones por 'parecer' una modelo porque, bueno, ellas lo son y nosotras somos simples mortales que intentamos cuidarnos y querernos tengamos el cuerpo que tengamos.

Dicho esto (y recuerda que lo decimos en serio), y tras sorprendernos con unas recientes imágenes de su espectacular anatomía en su Instagram Stories, ahora la modelo Elle Macpherson ha querido desvelar el secreto de su fabuloso cuerpo y lo ha hecho en una animada charla con Rosie Huntington-Whiteley en una entrevista que puedes escuchar en la cuenta de Instagram del negocio 'wellness' de Elle, Welleco.

En ella, la súper modelo asegura que a partir de los 40, todo aquello que estaba haciendo para mantenerse en forma dejó de funcionarle. "Llega un punto en la vida en que lo que has estado haciendo siempre deja de funcionar. Siempre me había interesado un estilo de vida saludable y después de dar a luz a mis hijos vi cómo mi cuerpo iba evolucionado y me di cuenta de que corporalmente pasamos por muchas fases", confiesa.

De ahí que a los 44 años, Elle decidiese ponerse en manos del Dr Simone Laubscher, experta que la introdujo en una dieta 'plant-based' y que le explicó la importancia de adoptar una dieta alcalina que podría ayudarla a mantenerse siempre sana y en su peso con los nutrientes adecuados y con el apoyo de suplementos alimenticios.

"En una semana mi cuerpo era otro. Era una mujer completamente diferente. Había perdido peso y mi pelo, mis uñas y mi piel resplandecían, de verdad que no podía creerlo. Lo único que no quería era estas tomando suplementos alimenticios todos los días en forma de pastillas durante todo el día. Así que de ahí surgió mi idea del 'Super Elixir powder', que creé con mi compañía. Todos los suplementos que necesitas puedes tomarlos por la mañana y olvídate", asegura.

Así pues, como bien apunta Elle, su truco fue confiar en un profesional de la nutrición que trazó para ella un plan de ruta con el que navegar la dieta alcalina (o dieta del pH). Es decir, cero locuras, amigas. De ahí que os digamos que esta es una dieta que tú también puedes seguir porque, siempre bajo supervisión médica, es muy efectiva.