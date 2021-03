¡Sin cable! Así son las planchas de pelo de Victoria Beckham que ahora pueden ser tuyas

Sí, no necesitas enchufe para utilizarlas. ¿No te parece lo más?

SANDRA GONZÁLEZ

De acuerdo. Es cierto que la pandemia nos está impidiendo viajar lo que nos gustaría, sin embargo para esas ocasiones en las que sí podemos hacer una escapada rápida (o simplemente en las que queremos transportar nuestras cosas de manera sencilla), nos gusta contar con 'gadgets' de belleza que no ocupen demasiado, no pesen y sean útiles para ponernos guapas (más todavía). Y en este sentido, un 'must have' en cualquier neceser son las planchas de pelo.

- Victoria Beckham revela su truco para tener una mirada impactante

- La firma de Victoria Beckham se enfrenta a un posible cierre

Cuando nos enfrentamos a un 'bad hair day' tenemos dos opciones: o bien recurrir a algún accesorio que nos cubra el pelo, o bien utilizar unas planchas e intentar salvar el estado de nuestro cabello (que siempre funciona). Pues bien, tenemos que decirte que hemos encontrado una plancha portátil (sí, sin cable y que puedes llevar dónde quieras) que además deja pelazo. Y la hemos descubierto gracias a, nada más y nada menos, que a la mismísima Victoria Beckham.

La diseñadora ha compartido este descubrimiento a través de sus Stories de Instagram asegurando que ha encontrado "la perfecta plancha de pelo portátil", y en cuestión de segundos este 'gadget' se hizo viral y ahora es uno de los más deseados por las 'beauty lovers'.

Se trata de 'Professional Cordless Straightener' de Balmain Hair Couture. Pero, ¿qué tienen estas planchas para que hayan alcanzado tal éxito? Además de ser de tamaño mini (no ocupan absolutamente nada), no tienen cables, por lo que no pueden ser más cómodas y se pueden utilizar en absolutamente cualquier ubicación si necesidad de tener acceso a electricidad (algo que, sinceramente, nos alucina), y cuentan con una autonomía de 30 minutos y peso ultraligero (de solo 245 gramos frente a los 755 de las planchas originales de la marca).

Además de todo ello, cabe destacar que es la plancha que utilizan los propios estilistas en los desfiles de Balmain Paris (como así ocurre con el cepillo de la marca que limpia el pelo cada vez que lo peinas) porque cuida el pelo y lo peina de manera rápida y efectiva, ya que cuenta con una tecnología que distribuye de manera uniforme el calor por las placas y porque se adapta a todo tipo de cabello gracias a sus tres temperaturas.

Esta temporada, desde Balmain Hair Couture lanzan dos ediciones limitadas de estas planchas portátiles: en color rojo y en azul. Estarán disponibles a partir de la primera semana de abril a un precio de 289 euros en la web de la firma y en salones seleccionados.

¿Nos alucina? Confirmamos.