¿Ya tienes hora para tu primer vajacial?

Los cuidados estéticos para la zona íntima tienen nuevo nombre: vajacial. Una combinación de dos palabras: facial y vagina. Sus promesas son rejuvenecer la vulva, aclarar el tono de la piel de la zona y reducir el vello enquistado por la depilación. Spoiler: Es un lujo, no una necesidad. Tu vagina ya es perfecta.

Paola Lei | Woman.es

La palabra vajacial ha entrado en nuestras vidas y todas queremos saber qué pasa en nuestro cuerpo mientras nos sometemos a uno de estos íntimos y misteriosos tratamientos de belleza.

El término parece nuevo pero tiene más de diez años y es el resultado de la combinación de dos palabras: facial y vagina.

Se trata de una especie de facial de spa para la zona de la vulva y el pubis. En rigor no es un tratamiento de embellecimiento de la vagina sino de sus zonas exteriores, cuya piel se suele irritar con las depilaciones y cuyo color se va oscureciendo con los cambios hormonales. Por eso, el objetivo de un vajacial es evitar los vellos enquistados en la zona del biquini y la vulva y la irritación de la piel.

El vajacial volvió a ser popular gracias a la serie The Bold Type (Netflix) donde mencionan estos tratamientos y se les confiere la capacidad de hidratar, reafirmar y mejorar la piel.

No intentaremos convencerte de que necesitas un vajacial. De hecho, no lo necesitas. Es más un lujo que una necesidad. Sus efectos son estéticos y te lo puedes hacer como regalo si un día te apetece tratarte como una reina, pero no caigas en la trampa de sentirte presionada si no llevas la vulva embellecida o la línea del biquini perfecta. Como dice la doctora Nicole Williams, directora del Ginecology Institute de Chicago, estos tratamientos no están diseñados para tratar ningún problema concreto de salud. “Esto significa que si encuentras un vajacial en un sitio de tu total confianza, y te apetece probarlo, puedes hacerlo, pero debe pensarse en él como en un mimo o un lujo y saber que tu vagina también va a estar perfecta si no le regalas un vajacial.

Aquí te damos una guía para iniciarte en el mundo del vajacial si quieres probar algo nuevo.

- Los aparatos y productos que más se usan en un vajacial ya los conoces. Son los mismos de en un tratamiento para la piel del rostro: luz LED, vapor, cremas hidratantes. Lo ideal es que sus composiciones sean muy delicadas porque la piel de la zona íntima es más fina que la del rostro y hay zonas de mucosa en los labios menores y en la entrada de la vagina. Cuáles son los pasos? Muy parecidos a un tratamiento facial convencional: limpieza con vapor, exfoliación, hidratación, mascarillas y luz LED.

- ¿Se puede hacer en casa? En Youtube abundan tutoriales de cómo hacer un vajacial sin salir de tu habitación. Los ingredientes recomendados suelen ser clara de huevo, pepino, miel y aceite de coco. Sin embargo, la fragilidad de la piel de la zona íntima, su PH diferente al del resto del cuerpo y la importancia de respetar la flora bacteriana de la zona hace que no sea muy recomendable someterse a esta práctica si no hay unas manos expertas por medio. Los kits de venta domiciliaria pueden incluir activos irritantes que podrían producir picor y más irritación en la zona.

- ¿El vajafacial es la solución para el vello enquistado por la depilación? Además de suavizar la piel, otra de las promesas de este tratamiento es evitar o reducir el riesgo que suponen los vellos enquistados, incluso algunos anuncios aseguran que puede hacerlos desaparecer. La recomendación de la doctora Williams es no dejar este asunto en manos de una esteticista y, si realmente el vello está infectado o tienes este problema con mucha frecuencia, acudir antes al ginecólogo y luego al centro de estética. La recomendación de este experta es mantener el vello público muy cortito pero no optar por la depilación integral. “El pelo tiene una función y supone una capa extra de protección para la zona íntima”. Muchos tratamientos de vajacial exigen que la zona esté totalmente depilada.

- Puede ser que en la lista de servicios de tu centro preferido este tratamiento aún no se llame vajacial. Muchas clínicas estéticas de España tienen en su menú de servicios tratamientos de la zona íntima, tanto a nivel externo como interno, solo que tienen otros nombres, o se anuncian sencillamente como Tratamientos para rejuvenecer esa zona. Suelen usar la técnica radiofrecuencia de Indiba, rayos infrarrojos o láser para potenciar la protección de colageno y mejorar la calidad de la piel.