Selena Gomez lanza su propía línea de maquillaje, 'Rare Beauty', y esto es todo lo que sabemos

Selena Gomez ha empezado el 2020 por todo lo alto. Primero arrasa con su nuevo álbum 'Rare', llegando a alcanzar en número 1 en Estados Unidos con 'Lose you to love me'; y ahora la cantante confirma lo que ya habíamos adelantado: se estrena en el mundo de la belleza lanzando su propia línea de maquillaje, 'Rare Beauty', que, sin duda, hace honor a su último trabajo musical.

La noticia la ha dado la propia Selena a través de un post de Instagram en el que aparece el siguiente mensaje:

"Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que 'Rare Beauty' se lanzará en las tiendas Sephora en Norteamérica este verano. Seguid a 'Rare Beauty' y formad parte de nuestra hermosa comunidad. Aquí hay un pequeño adelanto. Hay más para compartir y no puedo esperar".

Junto a este notición, Selena ha publicado un vídeo 'teaser' en el que aparece ella misma probando productos de su línea 'make-up', como sombras de ojos, pintalabios...

Pero entonces, ¿cuándo podremos conocer la colección? Pues tenemos una buena y una mala noticia.

La buena es que, tal y como adelanta la cantante, será este mismo verano cuando salgan a la venta en las tiendas Sephora (en exclusiva) los productos de la colección, entre los que se encuentran tanto artículos de maquillaje como de 'skincare', de cuidado del cabello o, incluso, perfumes. La mala es que solo estará disponible, en un principio, en Estados Unidos, Canadá y México. Pero, tranquila, la idea de la estadounidense es expandirse a nivel internacional durante el próximo 2021. Por lo que parece que nos toca esperar un poco.

La nueva línea de belleza de Selena Gomez, como no podía ser de otra manera, ha tenido una gran acogida entre los fans de la cantante. De hecho, el vídeo a través del cual ha dado la noticia ha alcanzado en menos de 24 horas más de cinco millones de visualizaciones. Mientras que el perfil oficial de Instagram de 'Rare Beauty' ya cuenta con más de un millón de seguidores.

Y es que, si hasta aquí te gustaba lo que estabas leyendo, te va a encantar la filosofía de la marca.

En el mismo Instagram de 'Rare Beauty' comparten una imagen con el mensaje "You are rare" ("Eres rara/o") en el que le acompañan las siguientes emotivas palabras:

"Nuestra misión es dar forma a las conversaciones sobre belleza, autoaceptación y salud mental. Queremos ayudar a las personas a obtener más acceso a soporte y servicios, y ayudar a las personas a sentirse más auténticamente conectadas entre sí y menos solas en el mundo."

Hay que recordar que Selena Gomez llegó a confesar recientemente que, durante su ausencia en los escenarios, había pasado por una de las peores épocas de su vida en la que se había dado cuenta de que necesitaba ayuda y de que tenía problemas de salud mental. Una vez más la cantante nos demuestra que hay que quererse tal y como uno es.