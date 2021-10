Rosalía revela sus problemas con sus uñas postizas en el día a día

Llevar esta fantasía de manicura es lo más pero puede traer inconvenientes de lo más cotidianos como ella misma ha confesado.

Julia García

Rosalía continúa con su particular conquista del mercado norteamericano, donde su nombre suena con fuerza gracias a su música, a su amistad con celebrities de la talla de Kylie Jenner y a su imagen icónica, imposible de imitar.

Dentro de la enorme cantidad de sellos personales que destacan en su estilo, desde el calzado con plataformas interminables hasta la larguísima melena que suele lucir o sus labios rojos, también muy característicos, hay un detalle que es su "logo": las uñas extralargas. No las ha patentado la catalana, pero como si lo hubiera hecho.

Le hemos visto diseños para todos los gustos: de colores llamativos, con brillos, con adhesivos que imitan a las joyas, con cristales de Swarosvki... No le falta palo por tocar para innovar en este aspecto. Pero claro, llevar este tipo de uñas tan largas y delicadas durante todo el día, cosa que ella reconoce hacer porque no solo las lleva encima del escenario, también tiene sus inconvenientes, y algunos de ellos se dan en el día a día, en las situaciones más rutinarias.

Así lo ha confesado la propia Rosalía en una entrevista con la edición norteamericana de Vanity Fair: "Lo confieso, me resulta dificilísimo sacar la tarjeta de crédito del cajero, ¡una vez tuve que pedir ayuda!", reconoce.

De todas formas, la artista española se muestra encantada con las uñas de 8 centímetros y diseños que son auténticas obras de arte en miniatura. De hecho, también le saca ventajas cuanto menos curiosas que nada tienen que ver con lo estético, que es lógicamente lo que más le gusta de llevar así las uñas. "Aprendí que podía usarlas como castañuelas, así que me grabé a mí misma haciéndolas sonar como si lo fueran", dice en la mencionada entrevista. "Cuando son uñas stiletto muy puntiagudas pueden ser perfectas para eso", añade.

Sus uñas joya, marca de la casa

La creadora del 'Malamente', que recientemente, con motivo de su 28 cumpleaños, confirmó su relación amorosa con la estrella de la música urbana Raw Alejandro, acaba de lanzar una nueva colección cápsula de belleza junto a MAC. En ella tienen mucho protagonismo los productos para las uñas porque cuenta con hasta seis lacas de uñas diferentes además de adornos adhesivos brillantes, tipo joya. "Hay algo en ello que me atrae", apunta Rosalía, que confiesa que "Desde pequeña siempre he estado obsesionada con las joyas de mi madre. Solía llevar anillos de oro y pendientes pequeños de aro. Creo que aquello me influyó, seguro".

Para ejemplificar su pasión por los adornos brillantes para las uñas extralargas, la española los equipara a las joyas y como tal los usa. “Personalmente, yo los llevo a todas partes, tanto para comprar el pan por la mañana como cuando salgo de noche a cenar”, concluye.

La colección con MAC, por cierto, se llama 'Aute Cuture', como una de sus últimas canciones, un juego de palabras que ella explica con una frase que define a la perfección su estilo personal inconfundible: "Me gusta el glamour pero a mi manera".