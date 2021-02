Rápido y fácil.

Uno de los temores antes de un retoque estético es la incertidumbre por saber cuál será el resultado final. Puedes querer los labios más gruesos, la nariz más recta o la mandíbula más ancha, pero cuesta imaginarse a una misma con el nuevo aspecto, ¿verdad? Es cierto que existen los filtros de Instagram que te dan volumen en algunas zonas de la cara o afinan otras, sin embargo, ¿es eso lo que más nos favorece? ¿Nos notaremos naturales si llevamos esos cambios a cabo con la ayuda de un médico estético? Pues acabamos de descubrir una app que te ayuda a saber cuál es el resultado final después de un retoque dermoestético.

IBSA Derma acaba de lanzar la app MYVolution®, que permite transferir la imagen digital (la de las fotografías) a la vida real. Esta herramienta digital clasifica los rostros en función de su forma e indica áreas específicas donde, aplicando la cantidad correcta de ácido hialurónico, se consigue potenciar la belleza propia de la persona sin distorsionar sus características.

"Hoy en día la consigna en la medicina estética ya no es cambiar, sino preservar, y los consumidores prestan mucha atención a la salud y a la estética. Por lo tanto, es importante que estos sean debidamente recomendados por el especialista y puedan tener acceso a tratamientos confiables. Los productos de la línea Aliaxin® a base de ácido hialurónico son adecuados para restaurar volúmenes y redefinir los contornos, obteniendo resultados valiosos en todas las edades, de una manera mínimamente invasiva y accesible. Además, el dolor y las reacciones inflamatorias son prácticamente inexistentes y los pacientes pueden volver inmediatamente a su vida normal, con una tez perfecta", ha explicado la Dra. Natalia Ribé, experta en medicina estética y directora médica de IBSA Derma España.

El maquillaje efecto filtro es una realidad

Cada vez son más los médicos estéticos que reciben a sus consultas a pacientes que quieren un rostro lo más similar a los de los filtros de Instagram y, la verdad, no extraña. Algunos te dejan un color de piel tan favorecedor que es imposible no desearlo, pero estos resultados no solo se pueden conseguir con, como diría la influencer y doctora Carla Barber, con ‘pinchi pinchi’.Ese color de piel tan bonito de los filtros digitales, hasta el momento, no lo consiguen ni el bótox ni el ácido hialurónico, por eso la maquilladora de las estrellas Charlotte Tilbury se lanzó en 2018 a su conquista.

Empezó con el Hollywood Flawless Filter, un producto con la versatilidad de una prebase, la potente luminosidad de un iluminador y la capacidad para perfeccionar la piel de un filtro digital, y ahora ya cuenta con una línea de maquillaje en la que también están incluidas sombras de ojos, delineadores y labiales.