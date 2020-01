Las pegatinas faciales de Pull & Bear para brillar con tu 'beauty look'

¡Son pura fantasía!

SANDRA GONZÁLEZ

Lucir un maquillaje original es más fácil de lo que crees. Aunque las fiestas ya quedaron en el pasado, tenemos que decirte que el 'brilli-brilli' ya no es solo para Navidad.

- 'Brow lamination': lo último para presumir de unas buenas cejas es alisarlas

- El complemento que buscas es la fina cinta para el pelo que ha llevado Salma Hayek

Apostar por el 'glitter' en tus looks no tiene por qué ser algo festivo, de hecho son muchas las celebrities e influencers que se animan a llevarlo para cualquier tipo de ocasión, Nuria Roca así lo demostró la semana pasada con un pantalón de lentejuelas precioso que lució en 'El Hormiguero'. Pero, más allá de los outfits, debes saber que esto es algo que también puedes aplicar a tus 'beauty looks'.

Seguramente este 2020 tengas tu agenda repleta de eventos, cenas y compromisos especiales. Si esto es así, o simplemente te apetece lucir un maquillaje diferente, tenemos que decirte que la pedrería es una de las tendencias de belleza que hará que tu 'make-up' sea único. ¿Y lo mejor? Que no requiere nada de destreza...

Pull & Bear acaba de lanzar unas pegatinas faciales que son pura fantasía: de perlas y de piedrecitas brillantes. Y nosotras no sabemos cuál nos gusta más.

Una mirada de perlas

Ya te adelantamos que las perlas eran una de las tendencias que pisaría fuerte en el 2020. Este elemento ha pasado de protagonizar las joyas más exclusivas, a formar parte de la confección de prendas que llevamos en nuestro día a día. De hecho, en los escaparates de nuestras tiendas favoritas podemos llegar a verlas en jerséis, zapatos, cazadoras, shorts o, incluso, bolsos. No solo le aporta un 'extra' de originalidad a cualquier prenda, sino que es un elemento decorativo muy elegante que diferenciará tus looks.

Las prendas repletas de perlas que añadirás a tu armario Ver 7 fotos

Entonces, ¿por qué no llevarlas también en tus 'beauty looks'? Las perlas son sofisticadas y, si sabes llevarlas, destacarán tu mirada.

La propuesta que nos trae la tienda 'low-cost' de Inditex consiste en dos tiras transparentes con perlitas separadas entre sí: una adaptada a la forma de las cejas y otra creada para la parte inferior del ojo. ¿No es ideal?

La mirada más brillante

La otra propuesta de Pull & Bear consiste en una pegatina facial de piedrecitas brillantes en color plata, para quien busque algo más clásico; y en multicolor, para las más atrevidas, mezclando diferentes tonalidades como rojo, amarillo, rosa, azul... Una propuesta ideal, por ejemplo, para los looks festivaleros.

¿Será el 'beauty look' del próximo Coachella 2020? A nosotras no nos cabe la menor duda.