Los productos de belleza más deseados según TikTok

TikTok se ha convertido desde hace tiempo en una auténtica plataforma de pruebas para productos de belleza de todo tipo. ¿Cuáles son los que no pueden faltar en tu neceser según sus usuarios? Te lo mostramos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si eres una habitual de TikTok, seguramente ya hayas visto en tu feed a muchísimas personas hablar maravillas sobre todos estos productos de los que te vamos a descubrir a continuación, pero si eres de a las que esta red social no le convence, no te preocupes que ya estamos nosotras aquí para traerte todas las novedades. Hemos echado un vistazo a la plataforma y hemos hecho una recopilación con los productos de belleza más de moda tanto en materia de cuidado de la piel y el cabello, así como de maquillaje.

Sérum capilar de The Ordinary

En lo que respecta a la salud del cabello, el sérum capilar de The Ordinary es seguramente uno de los productos más buscados en TikTok. Solo el hashtag #theordinaryhairserum tiene más de 830.000 visitas. ¿El motivo? Este producto no solo promete un cabello de aspecto sano, brillante e hidratado como otros sueros capilares, sino que también nos regala una melena con mucho más volumen y densidad. Este sérum se aplica directamente sobre el cuero cabelludo y se masajea con los dedos y, con su uso regular el cabello está más fuerte, más denso y más sano.

Máscara de pestañas Sky High de Maybelline

La máscara de pestañas Sky High de Maybelline es un básico entre muchas usuarias de TikTok. De hecho, es tan viral que ya se había agotado varias veces en Estados Unidos antes de que el producto se lanzara en España. Pero incluso en este caso, el revuelo en torno a la máscara de pestañas se mantiene. Con más de 250 millones de visualizaciones, el hashtag #skyhighmascara es una de las tendencias absolutas de 2021. Gracias a su exclusivo cepillo Flex Tower, cada pestaña se alarga desde la raíz hasta la punta alcanzando hasta tus pestañas más cortas y aporta un color negro muy intenso que no se descama ni se emborrona.

Tratamiento corrector del color Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass

La crema correctora del color de Dr. Jart+ es una de las tendencias de belleza absolutas en TikTok. La razón: con esta crema, el look 'no make up' se consigue en tiempo récord porque el tratamiento unifica las rojeces. El secreto está en su color verde, que las neutraliza totalmente sin necesidad de usar corrector.

Limpiador de CeraVe

Los productos de la marca CeraVe se consideran desde hace tiempo un 'santo grial' en las redes sociales y los usuarios de TikTok también están enamorados de sus resultados, especialmente con los de los limpiadores. Con más de 815 millones de visitas, la marca es una de las más populares en TikTok, porque hidrata y refuerza la barrera protectora de la piel sin agredirla.

Base de maquillaje Infaillible 24H Fresh Wear de L'Oréal Paris

La base de maquillaje Infaillible 24h Fresh Wear Foundation ha sido todo un 'hype' en TikTok en los últimos meses, y sus más de 124 millones de visitas en el hashtag hablan por sí solas. Debido a su alta cobertura, deja una piel impecable, pero a la vez es un producto muy ligero y de efecto mate.