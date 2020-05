Hay aromas que nos pueden llevar hasta una isla desierta o una casita en la Provenza. ¿Te animas a hacer las maletas?

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Perfumarnos se ha convertido en algo más que un gesto de coquetería. Encerradas en casa, era algo necesario. “Nos ha ayudado más de lo que pensamos. Es una forma de auto cuidarnos y mimarnos, que en estos días es aún más que necesario. También es un buen momento para descubrir qué nos hace sentir cada aroma”, sostiene Marina García Gutierrez, fundadora y CEO de Maar, la primera marca de perfumería natural, vegana y sostenible de España.

- La zona del cuerpo (que no te esperas) y que hará que el perfume duré más

- Este perfume con olor a limpio es el más buscado por las españolas durante el confinamiento

Yo, por ejemplo, que soy totalmente infiel a un perfume, he mantenido esta costumbre durante el confinamiento. Como en ‘anterior rutina’, en esa antigua normalidad de la que tanto se habla, he cambiado de fragancia casi a diario según mi estado de ánimo. Si estaba de bajón, un toque de Under the lemon trees, de Maison Margiela. ¿Con vitalidad? Nada como la frescura y limpieza de Un dimange a la Campagne (Guerlain). Y para los sábados, que toca videollamada de amigos para tomar una copa, Cucumber, de Marc Jacobs. Porque oler a este eau de toilette de pepino, mola. Y mucho.

Soy consciente de que mis gustos olfativos no son mainstream, precisamente… Pero en términos generales durante estas semanas he apostado por notas frescas, ligeras y suaves. “Para el confinamiento, las mujeres han buscado fragancias fáciles, despreocupadas, que acompañen a un estilismo informal. En otras palabras, perseguían ese olor a limpio y fresco que tanto gusta en España”, explica Daniel Figuero, fragrance ambassador de Dior.

Otro aspecto importante es que tu perfume te suba el ánimo. Es que lo que se conoce en el mundo anglosajón como “feel good fragrance”. Lo ideal para conseguirlo son los acordes cítricos. Marina García, de Maar, nos recuerda que las flores también dan un chute de energía. Y si te duchas por la noche, prueba con un ligero toque de lavanda o mandarina, ambos ayudan a conciliar el sueño.

Por último, uno de los mejores secretos de los perfumes es hacernos viajar a través del olfato. Abrir un frasco y trasladarte a un paraíso exótico. Que tu camiseta te evoque una tarde de picnic en el campo… Por eso, y porque ahora nos hace más falta que nunca evadirnos, te invitamos a descubrir estas fragancias viajeras.