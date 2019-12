Perfumes para regalar en Navidad

Rochas

'From Me to You', Editorial Turner, es un homenaje a lo que permanece. Un libro de fotografías excepcionales a treinta cinco mujeres que hablan aquí de sus familias. Del legado sentimental que heredaron y del que quieren dejar en herencia a sus hijos. Y sobre todo, de la importancia de las mujeres en la transmisión de todo ese conjunto de leyendas, costumbres y principios que tejen la historia de las familias.

