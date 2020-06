Este perfume de bebé es el más vendido en Laconicum y de él adorarás su olor a limpio y a algodón

En dos tamaños, con un aroma que "crea recuerdos" y una lista de espera con más de 400 peticiones.

Rescatando la característica 'multitasking' de los productos, añadimos a estos otra más, la de ser perfectos para cualquier tipo de público. Y si hay alguno que pueda representar a la perfección ambas peculiaridades, ese es el agua de colonia para bebés de Bontibú.

Precisamente este se ha convertido en el más vendido de Laconicum en las últimas semanas. Y su éxito no se debe en exclusiva al uso para los más pequeños. Digamos que su público no coincide. No lo hace porque su clientela depende más bien de cada una de nosotras, quienes nos hemos encargado de agotar sus existencias y crear una lista de espera para la que ya hay más de 400 peticiones.

Si un simple agua de colonia funciona y además su fragancia es fresca y relajante, es fácil de entender que hayamos caído rendidas ante tal artículo de belleza, ¿verdad? Y más si este forma parte de la oferta de una firma orientada a los más pequeños elaborada con productos naturales y fórmulas suaves.

Todo un conjunto que ha motivado a Laconicum a incluirlo en su plataforma. Un espacio 'beauty' online de referencia cuyas propuestas destacan por su variedad. Por no hablar de la calidad. Y entre ellas se encuentra esta colonia cuyo aroma crea recuerdos. Uno empolvado, que huele a limpio, a algodón.

Es envolvente y tiene encanto. Está disponible en dos tamaños, uno de 75 ml (su precio es de 11,50 euros) y otro de 250 ml (este cuesta 22,50). Además, entre sus notas olfativas se pueden apreciar extractos de naranja, bergamota, camomila, rosa o melocotón. Una vez lo pruebes, te olvidarás del resto de colonias.