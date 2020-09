Si estás pensando en tatuarte pero no te atreves, prueba con los 'mini tattoos' que llevan todas las 'celebrities' e 'influencers'

Son sencillos y quedan preciosos. ¡No te arrepentirás!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Probablemente alguna vez te hayas planteado hacerte un tatuaje, sin embargo nunca llegas a atreverte a dar el paso y siempre te acabas echando para atrás, ¿verdad?

Antes de nada, es hora de quitarse los prejuicios de la cabeza. Puede ser que no te atrevas a hacerte ese tatuaje que llevas tanto tiempo queriendo por un tema estético o laboral, sin embargo en pleno 2020 los tatuajes no solo es que estén más que normalizados sin no que forman parte de la personalidad de muchas personas, y eso es algo muy bonito.

- El post de Scarlett Johansson es muy fuerte con esa abertura para el tatuaje

- Laura Escanes y el precioso tatuaje en honor a su hija Roma

Por supuesto, antes de hacértelo, tienes que pensar en varias cosas. En primer lugar qué es lo que quieres tatuarte, al fin y al cabo es algo que vas a llevar durante toda la vida en tu piel y la decisión es muy importante (aunque, que no cunda el pánico... ya que actualmente existen tratamientos láser para eliminarlos en caso de que te arrepientas). En este sentido, nuestros consejo es que pienses en un símbolo, dibujo o idea que realmente transmita lo que tú tienes en mente. Cuéntaselo con total confianza al tatuador y, sin miedo, solicítale borradores del dibujo (y haz los cambios que necesites, no te cortes).

En segundo lugar, piensa en la ubicación del dibujo. Existen zonas del cuerpo en las que quedan realmente preciosos, son sutiles y discretos, y además te darán un toque de personalidad único.

Queremos ayudarte en esta tarea, tanto si es tu primera vez como si estás pensando en hacerte un 'tattoo' más y, por ello, nos hemos fijado en las 'it girls' y 'celebrities' (tanto nacionales como internacionales) que más nos inspiran en este sentido. Cada vez son más los personajes públicos que lucen tatuajes con mucho estilo. ¿La clave? Optar por 'tattoos' minimalistas (ya sean ilustraciones, símbolos o 'lettering') en ubicaciones estratégicas. ¡Presta atención e inspírate!

Kaia Gerber

Dicen que una vez que pruebas el primer tatuaje, puedes engancharte fácilmente y seguir queriendo más. Eso es lo que parece que le ha ocurrido a Kaia Gerber y, a pesar de que cada año añade alguno en su piel, los lleva con estilazo.

Las propuestas de la hija de Cindy Crawford son de lo más originales y, probablemente, de nuestras favoritas, ya que son diseños lineales en tamaño mini.

La 'top' luce un pequeño ángel en el costado, una zona muy sutil ya que no siempre está a la vista y solo estará al descubierto en bikini o con prendas muy concretas. Además, los brazos es otra de las zonas favoritas de Kaia (y nuestras también) y por ello la modelo lleva el número 23 encima del codo, que hace referencia a la edad en la que inició su carrera; un boceto lineal de un dibujo de Pablo Picasso en la misma zona; un ramillete de flores en la muñeca; o el nombre de Jordan en la parte interior del brazo, haciendo referencia al su segundo nombre (Kaia Jordan Gerber) y en honor en su madre.

¿No son ideales?

Sara Carbonero

Podríamos decir que la periodista es otra fanática de los tatuajes minimalistas, pues ya cuenta con varios en su piel (y cada cual más bonito). ¿Sus ubicaciones? En la muñeca lleva escrita la palabra 'Sunshine', que significa "luz del sol" y se lo hizo tras el nacimiento de su hijo Martín; otro en la zona del riñón; y otro en el torso.

En concreto, el localizado en el torso es el de la palabra 'Saudade' que, tal y como explicó ella misma en el post en el que lo mostró, significa "el precio que se paga por vivir momentos inolvidables", y lo compartía días después de someterse a la operación para extirpar el tumor maligno del ovario.

Chiara Ferragni

La italiana nos inspira en todos los aspectos. No solo es capaz de adelantarse a cada una de las tendencias de moda y belleza, sino que en cuestión de tatuajes ella también tiene la clave para lucirlos con estilazo. Para ella, estas ilustraciones hacen de su cuerpo "un templo de memorias", y unos parece una idea preciosa.

Aunque es cierto que podríamos dedicar un artículo entero a los tatuajes de Chiara Ferragni, vamos a intentar hacer un breve repaso por nuestras favoritos. Por supuesto, no podemos olvidarnos del tatuaje que tiene en el lateral de su muñeca de un triángulo simétrico, que simboliza la unión con sus dos hermanas Francesca y Valentina. Es lineal y muy bonito... ¡Nos encanta!

Sin salirnos de la muñeca, la 'it girl' lleva un 'mapa mundi' que simboliza su pasión por los viajes o a Mickey Mouse. Mientras que el antebrazo también es una de sus zonas favoritas.

Otro de los tatuajes que nos encantan es el que tiene ubicado en el costado (como ves, es una de las zonas favoritas para este tipo de tatuajes). En concreto Chiara lleva la palabra 'Luce' (que significa "luz" en italiano) y se lo dedica a un ser querido.

Otras zonas que caracterizan a Chiara Ferragni son las manos, pues tiene tatuajes tanto en los dedos como en en lateral de las mismas; así como la nunca, donde lleva un lazo.

Mery Turiel

Volvemos al terreno nacional y no podemos no mencionar a Mery Turiel y sus 'mini tattoos', que no pueden gustarnos más.

La 'influencer' valenciana lleva varios mensajes en 'lettering' en el costado, en los brazos y en las muñecas que nos encantan. Además, otro de sus tatuajes más típicos es el avión que lleva en uno de sus brazos y que, tal y como explicó hace tiempo en redes sociales, es por el miedo que tiene a volar. Y es que cualquier miedo puede superarse, ¿o no?

Ahora ya sabes cuáles son las zonas más sutiles y favorecedoras para tu próximo tatuaje. ¿Te animas?