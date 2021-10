Buenas noticias para las golosas. Los complementos alimenticios más novedosos llegan en forma de gummies y contienen vitaminas y minerales que ayudan a mantener el cabello y la piel bonitos y saludables.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

La nutricosmética vive en nuestro país un momento dulce. Y no solo por los datos: su consumo se ha triplicado en los últimos años (pasando del 18 a casi el 40%). Si no porque la última moda es tomarse esos complementos alimenticios con forma de gominola. Desde el laboratorio Arkopharma, uno de los que acaba de presentar sus gummies para la salud capilar, explican que es algo más que una tendencia. "Responde a una demanda. Y es que la gente quiere cuidarse, pero también que sea de una forma cómoda y agradable. Tomarse un dulce en lugar de una cápsula encaja bastante con esa idea", razona la farmacéutica M. Luz García Toro, directora de comunicación y marketing de Arkopharma.

Efectivamente, uno de los grandes problemas de los complementos alimenticios es la falta de constancia. Como explica el doctor Manuel Jiménez Ucero en su libro "Los secretos de la Nutricosmética. Alimenta tu belleza" (ed. Planeta), "Los resultados de un nutricosmético no son como los de una aspirina, que hace efecto de forma inmediata". Según este experto en nutrición y medicina antiaging, "los efectos visibles se notan a los tres meses de empezar el tratamiento, pero hasta los seis meses no son llamativos". Sin embargo nunca hay que caer en el error de compensar. Si te pasa tomar una dosis un día, no dupliques la del día siguiente. Y si te gustan mucho las gominolas -la mayor parte de estas saben a fresa o a frutos del bosque- tampoco pienses que estas te las puedes tomar a lo loco. No hay que olvidar que a pesar de su apariencia nos encontramos ante un nutricosmético que sigue una pauta -entre una o dos unidades al día, según el laboratorio- para cubrir el aporte necesario de esas vitaminas y minerales. En ningún caso hay que dejarse llevar por la vena golosa y saltarse esa prescripción.

Son varios los laboratorios se han puesto las pilas y han formulado sus complementos para cuidar el pelo y la piel con forma de caramelo. Una tendencia que en Estados Unidos ya empezamos a ver hace varios años (Kim Kardashian es una de sus mayores fans). La pregunta más evidente sería ¿y funcionan? A día de hoy nos hemos convencido de que la nutricosmética es efectiva para, por ejemplo, conseguir un bronceado bonito, saludable y duradero. Pero que algo tenga forma de caramelo nos hace dudar... Aquí, de nuevo, es importante no dejarse llevar por su aspecto de apetecible gummy. Lo interesante está en su interior; ya que la mayoría de estas golosinas esconden la misma fórmula que las cápsulas o pastillas tradicionales. Es decir, contienen ingredientes pensados para el cuidado del pelo y la piel.

Entre los más comunes, la biotina, que contribuye al mantenimiento de la piel y el pelo en condiciones normales; la vitamina C, que estimula la síntesis natural de colágeno; o el zinc y el ácido fólico, esenciales para recuperar la fortaleza del cabello. Si la fórmula está más pensada para el cuidado de la piel suelen añadir antioxidantes. En cualquier caso, y para que no te lleves a engaños, si dudas de su efectividad, haz un par de comprobaciones para averiguar si se trata de un suplemento o de un caramelo 'enriquecido'. Si no se indica dosis diaria ni aparece en ninguna parte del envase (ni caja, ni prospecto, ni etiqueta) que se trata de un complemento alimenticio es probable que no lo sea. Seguramente contiene las vitaminas que asegura tener y, a muy largo plazo, será beneficioso para el pelo o la piel, pero no tendrá efectos realmente visibles. Serían comparables a los alimentos funcionales -como yogures enriquecidos con calcio, cereales con extra de fibra...-, que son una alternativa interesante frente a los no funcionales. Es decir, si eres golosa y te gusta tomarte una gominola de vez en cuando, aprovecha y que, de paso, contenga ingredientes que cuiden tu piel.