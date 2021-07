La protección solar es imprescindible durante todo el año, sin embargo, durante la época estival la constante exposición solar hace que nuestra piel sufra aún más. En verano nuestra piel necesita una protección y cuidado post solar intensivo para lograr un bronceado saludable, por ello, prepara tu neceser con los mejores after sun del mercado.

Cecilia Franco

El neceser perfecto para disfrutar de unos días en la playa debe contener al menos dos imprescindibles: el protector solar y el after sun. Llevamos muchos meses sin exponernos al sol y ahora, con la llegada del buen tiempo, debemos potenciar la protección de la piel durante el 'sungazing' y tener cuidado y evitar una exposición solar prolongada. ¿Por qué? Es peligroso para la piel, no conseguiremos ese bronceado que buscamos y, además, provocaremos esas quemaduras en nuestra piel que hacen falta ser tratadas en profundidad. A pesar de que el protector solar haga su función, es necesario tratar la piel tras el sol y un buen after sun será clave para conseguir ese bronceado de ensueño que todas deseamos.

Hemos de reconocer que nos encanta vernos morenitas. No hay más que recapitular fotos de otros veranos para vernos tan guapas y favorecidas con ese tono morenito... Sin embargo, y según los dermatólogos, no hay nada más peligroso que los falsos mitos, una exposición solar sin protección y la falta de cuidados de la dermis a posteriori del sol.

Con la llegada de las vacaciones todas llenamos la maleta con imprescindibles, y nuestro neceser se llena de productos relacionados con el sol. Protector para el pelo, para los labios, para el rostro, e incluso protectores solares con color para un efecto buena cara hasta en la playa. Sin embargo, los cuidados no terminan ahí, y los 'después del sol' serán cruciales para conseguir unos resultados excepcionales.

Para ello, debemos recordar que es importante el cuidado de nuestra piel durante todo el año, no olvidar mantener una piel hidratada y, por supuesto, el uso de la protección solar.

Aunque son rituales que debemos tener incorporados de manera mecánica en nuestra rutina corporal anual, es cierto que en verano, y las horas que pasamos bajo la exposición solar, se necesitan cuidados intensivos que pueden llevarse a cabo con productos caseros y una hidratación extra con lo mejor del mercado.

¿Quién los primeros días de playa no se ha quemado? Creo que todos. Las quemaduras en la piel suelen deberse inevitablemente al olvidar reaplicar el protector solar, a su falta de eficacia por prolongación o a la deshidratación de nuestra piel debido al cloro, la sal o el sol.

Toma el sol con responsabilidad y, ¿después? Recurre a la aplicación de un after sun que calmará, regenerará, hidratará y reparará la epidermis. Pero estos no son todos los beneficios, ya que los after sun te ayudarán a ver tu piel más bonita y, además, prolongarán el bronceado.

Pero, ¿cuál elegir? Son numerosas las texturas que podemos encontrar en el mercado: bruma, crema, spray… Lo importante es que renueves los productos del pasado verano (porque pierden sus propiedades) y encuentres lo que mejor se adapte a ti, para que luzcas un bronceado saludable. ¡Estamos preparadas!