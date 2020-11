Esta manteca corporal que huele de miedo y deja la piel superhidratada por fin puede comprarse en España

Ya no hace falta viajar a Reino Unido para hacerse con los productos de Soap&Glory, la firma que vende un producto suyo cada dos segundos.

Si eres de las que mima al máximo sus piernas en verano pero las deja en el olvido cuando llega la temporada otoño- invierno, sigue leyendo porque del producto que vamos a hablarte te interesa. Se trata de una manteca corporal, que no solo nutre intensamente de una manera rápida sin dejar una sensación pegajosa, es que además huele de maravilla por lo que la pereza que puede darte este paso en tu rutina de belleza queda automáticamente eliminado gracias a este factor.

Se trata de 'The righteous butter, el producto estrella de la famosa marca británica Soap & Glory. Cada dos segundos se vende en algún rincón del planeta uno de los cosméticos de la firma por lo que es posible que hayas tenido la suerte de probar alguno de sus productos aunque hasta ahora no estaba presente en España. Sí, has leído bien, hasta ahora, porque la firma londinense nacida en 2006 desembarca en nuestro país a través de perfumerías independientes y franquicias como Druni, Primor y Maquillalia.

La marca, cuyo packaging está inspirado en la rotulación de los periódicos antiguos y en el universo de las pin ups, cuenta con cuatro líneas de productos distintos, Y si te gustan las cremas con mucha personalidad en lo que al olfato se refiere y que, por supuesto, cuiden tu piel, que es de lo que se trata por encima de todo, estás de suerte porque está firma está hecha a tu medida.

Como su propio nombre indica, The righteous butter es una loción untuosa. Su fórmula patentada, que asegura la hidratación durante 72 horas gracias a que retiene la humedad en la misma según palabras del fabricante, está elaborada con ingredientes como el aceite de rosa de mosqueta, la manteca de karité, aceite de almendra, manteca de cacao y aloe vera, además de un aporte de vitamina E.

Como te decíamos al comienzo del texto, no se trata de un producto nuevo, pero sí es novedad que ya puedas adquirirlo en España, donde se vende por un precio de 9,99 euros en los establecimientos mencionados.