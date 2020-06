Nada de colores ni combinaciones, los dibujos sobre la base natural es la tendencia en manicuras.

Chiara Ferragni dice que las uñas del 2020 se decoran con emojis y dibujos de nuestra infancia sobre la base natural y no pueden ser más divertidas para este verano.

¿Recordáis cuando hace escasas semanas empezaron a abrir sus puertas los primeros centros de estética? Podíamos acudir con cita previa para retocarnos el color o retomar nuestros tratamientos de belleza. También para hacernos la manicura, sin saber que en esas citas previas surgiría la tendencia de uñas del verano de 2020.

Instagram se llenó de manicuras con estilo francesa, geométricas, minimalistas, etc. Pero todas ellas tienen algo en común: el color. Una explosión de todos vivos, que no son flúor pero que tienen la misma fuerza. Estas son, señoras y señores, las uñas de la temporada. Y, como para casi todas las que queremos ver las predicciones en el mundo de la moda, miramos el Instagram de la influencer y empresaria Chiara Ferragni. Ella nos revela con un 90% de acierto qué se va a llevar y qué no los próximos meses y hemos descubierto una manicura muy singular.

A juego con las uñas de su marido, el artista Fedez, que prefirió personajes de Pokemon, Chiara se decantó por emojis de colores sobre una base de uña limpia y transparente.

Las uñas se visten a todo color pero no en su totalidad. Esta tendencia deja rienda libre a la imaginación y gustos de cada uno que puede elegir desde personajes de la serie de su infancia hasta emojis o flores. No solo lo hemos visto en influencers internacionales como es Ferragni, sino también en instagramers con sello nacional como Sara Baceiredo.

¿Y tú? Te atreves con la manicura que reinará este verano o serás fiel a las uñas de una sola base y sencillas? Estamos deseando ver quien más se une a esta tendencia. Stay tune!