La modelo brasileña es la embajadora de la nueva fragancia Olympéa Blossom de Paco Rabanne. Hablamos con ella de moda, su gran pasión, pero también de belleza y feminismo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Probablemente su nombre te suene, pero seguro que su rostro lo tienes grabado en la retina, y no es para menos.

Con tan solo 27 años de edad, Luma Grothe es una de las modelos internacionales más cotizadas. Brasil es su país natal, pero sus orígenes africanos, alemanes y japoneses son los responsables de su exótica belleza.

Desde muy temprana edad, la modelo ha viajado por todo el mundo para colaborar con importantes marcas de moda y belleza, sin embargo su rostro se asocia a la famosa fragancia de Olympéa de Paco Rabanne, de la cual es embajadora desde hace más de siete años.

Con motivo de la campaña de la nueva fragancia Olympéa Blossom, en la que Luma evoca la juventud y "la vertiginosa sensación de las primeras veces", hemos tenido la oportunidad de conocerla más a fondo.

Tras esta modelo, que ahora también se ha dejado conquistar por la interpretación, encontramos una mujer seductora, empoderada, trabajadora y aventurera que nunca jamás deja de florecer y, sobre todo, que inspira al resto de mujeres para que ellas también florezcan desde sus raíces.

¿Cómo te definirías a ti misma?

Me describiría como una persona reflexiva, observadora, aventurera y decidida.

¿Cuándo supiste que querías ser modelo?

Bueno, llevo haciendo esto desde los 15 años, pero me di cuenta de que quería ser modelo cuando tenía 20 años. Fue entonces cuando comprendí realmente que ser modelo significaba que podía ser una mentora, una viajera, y utilizar esta profesión para hablar también de temas importantes y crear cambios. Nunca fue mi sueño de la infancia, pero se convirtió en un viaje precioso.

¿Crees que el hecho de empezar tu carrera tan joven puede que te haya hecho renunciar a otras cosas?

Por supuesto, pero las cosas a las que renuncié no fueron tan increíbles como las que gané. No tuve esos locos años de adolescencia saliendo de fiesta, enamorándome y tratando de decidir a qué universidad ir. Estaba demasiado ocupada sola en el mundo trabajando, haciendo contactos en el mundo de la moda, intentando que todo significara algo para mí.

A los 16 años tuve que aprender a hacer mi propia contabilidad, a ahorrar, a invertir, pero también a llevarme bien con mis tres compañeros de piso rusos cuando no hablábamos el mismo idioma (risas). No puedo ni empezar a contar lo loco que fue todo, siento que he vivido 100 vidas en mis 27 años, pero no cambiaría nada.

¿Hay algo que creas que se necesita cambiar de este sector?

Hay muchas cosas que necesitan una actualización, pero vamos hacia ella. Antes solía luchar con las firmas para las que trabajaba por una mayor diversidad en el lugar de trabajo, ya que sentía que muchas mujeres no estaban representadas, pero en los últimos dos años muchas marcas han realizado esta mejora, aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer.

La sostenibilidad también es algo hacia lo que nos estamos moviendo, puede parecer que el cambio es demasiado lento, pero está llegando. La gente está despertando y se siente inspirada para hacer cambios, lo sé.

Hablando de cánones de belleza, ¿cómo crees que han evolucionado desde que empezaste tu carrera?

Creo que la industria de la moda se está dando cuenta de que no hay un solo tipo de belleza en el mundo, sino que hay 7.000 millones, y saben lo importante que es mostrar diferentes tipos de belleza. Esta representación es saludable y es superimportante.

Siempre has mostrado de manera clara tu posición en el activismo feminista. ¿Cómo de importante es para ti el feminismo?

Para mí todo es feminismo. Lo estudio y lo discuto a diario tratando de encontrar nuevas formas de hacer el mundo más igualitario para nosotras las mujeres (y he estado proponiendo ideas y tomando decisiones al respecto), sin embargo, es importante entender dos cosas: la primera es que el feminismo debe incluir a todas las mujeres (las mujeres de color, las mujeres trans, las mujeres pobres...), ya que el feminismo se experimenta de manera diferente por diferentes mujeres; y la segunda es que una vez que entendí lo que significa la igualdad, no podría desear la libertad y la igualdad solo para las mujeres, sino para todos los grupos de personas, como hombres de color, el colectivo LGBTQ+... Y hacia eso me dirijo.

¿Un mensaje que quieras lanzar a las mujeres? Cuál es el mensaje que lanzarías a las mujeres del mundo?

Ser mujer significa algo realmente poderoso. Significa que eres realmente divina. Eres la creadora de la vida y de cualquier cosa que desees, y todo está dentro de ti. Todo el universo está dentro de ti. ¡Aduéñate de él!

Estás dando tus primeros pasos como actriz, ¿de dónde viene tu pasión por la interpretación? ¿Tienes algún proyecto entre manos?

Siempre me ha interesado el arte, y la actuación me da la oportunidad de crear y expresar mis sentimientos, es como mirar un lienzo en blanco, hay mucho potencial para crear. Lo mejor de todo es poder vivir la vida de diferentes personajes, creo que las personas se convierten en seres humanos mejores y más empáticos una vez que estudian interpretación.

En cuanto a los proyectos, he estado escribiendo algunos cortometrajes, algo feminista por supuesto, y el primero ya se ha rodado y se estrenará en un par de meses.

¿Un sueño por cumplir?

Tomarme un año libre y viajar por 50 nuevos países con solo una mochila.

Llevas trabajando para Paco Rabanne desde 2014, ¿qué significa para ti esta colaboración con la firma?

Me siento muy honrada de ser una musa de Paco Rabanne, es parte de mi camino hacia mi femineidad, Olympéa me enseñó confianza, liderazgo y feminidad divina. Soy quien soy hoy gracias a esta colaboración. Siempre lo digo: "una vez Olympéa, para siempre Olympéa". Mi diosa interior caminará conmigo todos los días para siempre.

¿Cómo influye la mujer de Olympea Blossom en ti como mujer? ¿Y cómo has influido tú en ella?

Olympéa Blossom y yo tenemos todo en común. En realidad, somos la misma persona. Blossom es una mujer que descubrió su confianza, su increíble yo interior, es valiente, es atrevida, se abraza a sí misma, está dispuesta a florecer y a brillar con luz propia.

¿Cómo definirías en una sola palabra la nueva fragancia de Olympea Blossom de Paco Rabanne?

Exuberante.

¿Cuál es el producto de belleza que no puede faltar en tu rutina diaria?

Tengo la gama de fragancias de Olympéa para elegir. Siempre elijo una según mi estado de ánimo o el tiempo que haga.

¿Un ‘beauty tip’ que te gustaría compartir con nosotras?

El mejor consejo de belleza es que te conozcas profundamente a ti misma, una vez que entiendas lo única e increíble que eres, tu confianza será tu mejor secreto de belleza.

No te pierdas el vídeo en exclusiva de Luma Grothe para Woman.es como embajadora de la nueva fragancia de Paco Rabanne.