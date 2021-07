Kim Kardashian cierra su firma de belleza KKWBeauty

La empresaria ha anunciado que a partir del 1 de agosto no se podrán comprar los productos en la tienda online porque trabaja en un cambio de filosofía de su marca.

Julia García

Se avecinan más cambios para Kim Kardashian. Si a nivel personal su vida ha dado un vuelco total tras su separación de Kanye West, con quien tiene cuatro hijos en común -North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) y Psalm West (2019)- también parece que está dispuesta a asumir nuevos retos a nivel profesional. El programa Keeping up with the Kardashian que tanta fama le dio a ella y a su familia llega a su fin, pero también parece que lo hace KKWBeauty. Ojo, que no cunda el pánico entre sus fans porque esto último no lo hace para siempre sino que se trata de algo momentáneo.

Tal y como ha anunciado la propia fundadora de la firma de belleza en sus redes sociales, el próximo 1 de agosto a medianoche cerrarán la web KKWBeauty.com.

Hay quien apunta a que este repentino desenlace obedece a un simple cambio de branding para hacer desaparecer la W ahora que la empresaria imaginamos se deshará del apellido West tras hacerse oficial su divorcio con el rapero, sin embargo, la realidad es que no es más que una manera de coger impulso para hacer cosas nuevas y hacer gala del refrán de "renovarse o morir" como recientemente ha hecho su hermana Kylie Jenner con su exitosa Kylie Cosmetics.

La idea, como se explica en el comunicado oficial emitido por la casa, es poder "regresar bajo una marca completamente nueva con nuevas fórmulas que son más modernas, innovadoras y empaquetadas en un nuevo aspecto elevado y sostenible", ya que han sido cuatro años en los que el crecimiento ha sido tal que así lo merece. "Todo comenzó con un kit de maquillaje para realzar los contornos y se acabó incorporando productos para los ojos, los labios, el cuerpo y tantas increíbles colecciones", reza el escrito.

En este mismo texto, Kim dice estar "emocionada de continuar desarrollando y expandiendo mi gama de productos y de que finalmente pueda experimentarlo de la manera que siempre lo había imaginado. Además, mi equipo está trabajando arduamente para mejorar la experiencia de compra del cliente, donde podrá comprar mis ofertas de belleza y cosmética en todas las categorías desde un solo sitio web" y termina agradeciendo a sus seguidores "estar conmigo en este increíble viaje" al tiempo que promete que no se irán por mucho tiempo.

Mientras ponemos el contador a cero para el regreso -imaginamos por todo lo alto- de KKWBeauty, lo que ha hecho la firma es rebajar el precio de todos sus productos entre un 25 y un 75% por lo que no podía haber habido un mejor fin de fiesta para las amantes del contouring.