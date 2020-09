Las Kardashian se han quedado sin su reality, pero, ojo, que ya tienen un plan B

¡Menudas son ellas como para quedarse con una mano delante y otra detrás!

Lo confesamos, desde que nos hemos enterado de que las Kardashian van a dejar su reality 'Keeping up with de Kardashians' en la redacción de Woman.es no hemos parado de elaborar nuestras teorías sobre el fin de reality. Somos conscientes de que todavía podían exprimir mucho a las gallinas de los huevos de oro, pero Kris Jenner, Kim Kardashian y sus hermanas (con Rob ya no contamos, que ni pincha ni corta) han dicho que se van de la televisión no sin antes un plan B. Ojito, que estaba más que claro que las hermanas más famosas de la televisión iban a seguir sacando tajada de su popularidad, lo que no nos podíamos imaginar es que iba a ser tan rápido.

La noche de martes, el ‘Klan’ comunicó la noticia de su marcha y a los pocos minutos, en el Instagram de Kim Kardashian saltó la bomba. La hermana más famosa tenía información jugosa para nosotras sus fans: aprovechando el tirón del final de ‘Keeping up with de Kardashians’ las tres hermanas mayores han lanzado tres perfumes. Ajá. Cuánta casualidad.

Kim Kardashian compartió con sus seguidores la sesión de fotos en las que sus hermanas posaban (y promocionaban, no se nos olviden que la pela es la pela) sus nuevo perfumes Diamonds II Collection de KKW Fragrances. ¿Guapas? A rabiar, tanto es así que ya ha polémica y en las redes sociales acusan a Khloe de retocar demasiado su imagen.

Kim, mientras tanto, ni mu. Ella a lo suyo, a hablar de su libro. “Cada uno de los frascos toma el color de una joya: rubí, esmeralda y zafiro, que son únicos para cada hermana y tienen un significado simbólico e inspirador. Siempre me ha gustado el color verde intenso de una piedra esmeralda y cómo simboliza el amor, la prosperidad y la curación", ha explicado Kim Kardashian.