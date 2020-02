Huda Kattan tiene una sorpresa para ti que adoras su maquillaje: acaba de aterrizar en España Wishful, la línea de cuidado facial

Por fin nuestros deseos (y los de los miles de lectores de su blog y suscriptores en Youtube) se han hecho realidad. ¡Bien, bien. bien!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si te gusta el mundo de la belleza, es imposible que no conozcas a Huda Kattan y cuando la conoces es todavía más complicado que no te enamores de su línea de maquillaje y no adores sus vídeos de Youtube con miles de tips de belleza. Pues, amiga, que sepas que tenemos un notición para ti porque la experta en maquillaje, una de las mujeres más influyentes dentro del mundo de la belleza, acaba de lanzar Wishful, la línea de cuidado facial que ya está a la venta en Sephora. ¿En serio? Sí, esto es muy serio.

La 'youtuber' llevaba tantos años leyendo comentarios de sus seguidores en los que le pedían que creara una línea para cuidar la piel del rostro, que por fin se ha lanzado a esta aventura. Cada producto de Wishful se ha creado a partir de la visión honesta y práctica de Huda y han sido testados y aprobados por ella misma. “He probado cientos de productos, hablado con multitud de dermatólogos y expertos y probado todo tipo de técnicas de skincare a lo largo de los años y he comprobado lo que me funciona y lo que no”, ha asegurado Huda. “De los 45 millones de visualizaciones que tenemos en el blog de Huda Beauty cada año, más del 20% de ellas y de los comentarios van dirigidos al contenido sobre el cuidado de la piel. Gracias a ese feedback sé que mis seguidores tienen las mismas preocupaciones que yo y con Wishful pretendía crear productos sencillos y potentes que tengan efectos visibles a corto y largo plazo”, ha añadido.

Y ya sabemos con todo lujo de detalles como es el primer producto de Wishful que venden en exclusiva en Sephora. Se trata del Glow Enzyme Scrub, un exfoliante enzimático de piña y papaya que, estamos seguras, se convertirá en el nuevo objeto de deseo de las 'beauy victims'. Precio: 38,95€