Discos desmaquillantes reutilizables, el nuevo producto 'beauty must' que una vez lo pruebes, no dejarás de usar

Laura Escanes es una de sus mayores fans y los utiliza para limpiar el rostro cada noche.

Los discos desmaquillantes pasarán a ser tu nuevo capricho. De todos los pasos a seguir en una rutina de belleza, probablemente el más importante sea el referido a la limpieza de la piel. Fundamental precisamente para eliminar cualquier rastro de maquillaje, suciedad o polución que en nuestro rostro pueda haber, al mismo tiempo esta acción puede ser una de las más pesadas. La que más pereza te produce (tranquila, no eres la única). Y también la que, debido a productos y herramientas que pueden no ser los adecuados, más tiempo te roban. Insistir, repasar y frotar para garantizar una piel libre de impurezas no es una buena estrategia. Quizá cambiar en ella tus toallitas puede ser todo un acierto. Y es que esta es nuestra mejor propuesta con la que dar la bienvenida a una época en la que nuestra cara se encuentra más expuesta ante las radiaciones solares y, por ende, más sensible se vuelve. Pero puestas ya a innovar y velar por ella, mejor hacerlo además con unos discos desmaquillantes ecológicos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Una doble funcionalidad, esa característica 'multitasking' tan imprescindible, por la que no dudar en lanzarse. Es decir, proteger tanto nuestro rostro como nuestro planeta es ahora más posible que nunca, al mismo tiempo, y haciendo gala de la sostenibilidad encargada de marcar nuevas pautas en todas las industrias.

Por ello, los discos reutilizables son la nueva y mejor versión de aquellos que hemos usado siempre. Pero como novedad nos topamos con un uso continuo que puede durar hasta cinco años. Tal y como lo puede hacer una camiseta básica. Y es que estos productos que cada vez más protagonismo están adquiriendo están elaborados en algodón 100% orgánico unos y en bambú ecológico otros.

Motivos de peso que han llevado a las marcas de cosmética a incluirlos en su oferta. Que no te extrañe verlos ahora por todas partes porque, además, entre sus beneficios se cuela el poder lavarlos en la lavadora con tu ropa sin problemas, pues cuentan con bolsas para facilitar así la limpieza de sus superficies.

Entre sus mayores fans hasta el momento se encuentra Laura Escanes. Así lo ha proclamado en sus 'stories' diarios en los que no duda en compartir con sus seguidoras gran parte de sus rutinas. La última de ellas ha sido una limpieza en la que ha mostrado el que es el nuevo 'beauty must' que todas deberíamos añadir en nuestro neceser.

Los suyos son unos discos firmados por Mimook Shop, una marca que crea productos pensados para reducir el impacto medioambiental, fomentar la reutilización y generar cada vez menos residuos. Se trata de un pack de tres unidades y cuestan 6,50 euros.

Pero volviendo a la característica sostenible que prima en todas las firmas, allá donde quieras buscar puedes dar con tal producto. Desde Sephora, Asos o Primor hasta llegar a Amazon donde la variedad parece ser infinita con paquetes de 20. Una vez los pruebes, no dejarás de usarlos.