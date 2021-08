Con el número de septiembre de Woman Madame Figaro consigue los mejores productos para el pelo de Rituals. A tu vuelta de vacaciones mímate y devuelve la vida a tu cabello con los champús y acondicionadores de Rituals.

En verano, los cuidados de nuestro cabello deberían de ser muy estrictos. Como todas ya sabemos, nuestro pelo sufre muchísimo en la época estival. Sin embargo, en Woman estamos atentas a todo y queremos que este verano tu vuelta de vacaciones sea menos dura y con 'pelazo'.

¿Cuántas veces al día lavamos el pelo en verano? Muchísimas. Con este calor, pasamos la mayor parte del tiempo bajo la ducha y, nuestro mayor disfrute es no preocuparnos por nada y vivir el presente. Esto puede provocar un descuido 'beauty' que pasa factura a la larga y que debemos rescatar a la vuelta de vacaciones. ¿Cómo? Con un spa casero. Si estás de vacaciones, esto incrementará tu nivel de felicidad y ayudará a evitar cualquier rescate de daños. Y, si por el contrario, estás de vuelta a la rutina, un spa será tu mejor cura. ¡Adiós a la depresión post-vacacional!

En este spa casero, además de preparar las sales minerales, aromas y cremitas, es momento de tener a mano los mejores productos de hidratación y cuidado capilar. Un pelo sano y cuidado dirá mucho de ti, así que aprovecha este momento para dejar actuar al máximo tu champú y acondicionador, y disfruta de sus aromas y sensaciones. ¡Te lo mereces!

Por eso, en este número de septiembre, Woman Madame Figaro propone hacerte la vida más fácil con el regalo que incluirás en tu momento spa y se convertirá en un imprescindible de tu rutina de nueva temporada. Este mes de septiembre junto a Woman descubre los champús y acondicionadores de Rituals. ¡Devuelve la vida a tu cabello!

Llena la bañera y comienza nuestro momento de relax. Nuestro cabello grita auxilio y con los productos de Rituals de fórmulas profesionales, encontrarás el tratamiento que buscabas.

Junto a Woman septiembre podrás elegir un champú entre 5 aromas o un acondicionador entre 2 aromas que ayudarán a que tu cabello cobre vida y a que vivas una sensación de aromas que, avisamos, te engancharán. ¿Estás preparada para vivir una experiencia sin igual?

Con los champús nutritivos de Rituals aportarás salud y brillo a tu cabello, de la raíz a las puntas. Son ideales para el uso diario y para todo tipo de cabellos. Todos ellos incluyen aceite de argán tratando de ofrecer una hidratación natural e intensa, así como una protección de los daños solares y, fortalecimiento y cuidado del cuero cabelludo.

También tendrás la opción de hacerte con el acondicionador. Podrás elegir entre 'The Ritual of Sakura' o 'The Ritual of Ayurveda'. Ambos ayudarán a aportar equilibrio y armonía gracias a la nutrición intensiva del aceite de argán y al poder del shikakai, ingrediente natural de la India que nutre y desenreda. ¡Lucirás una melena suave, brillante e hidratada!

En este número de Woman septiembre, disponible en tu quiosco el próximo 20 de agosto, encontrarás nuevas tendencias para empezar la nueva temporada, descubrirás la nueva mirada del mundo 'beauty' y hablamos de sostenibilidad. Por otro lado, fichamos nuevos restaurantes, tratamos de alargar el verano con nuevos descubrimientos en alojamientos y libros imprescindibles. ¿Ya tienes pensado qué producto de Rituals elegirás? ¡Nosotras los queremos todos!