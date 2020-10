Si buscas un perfume para este invierno, no pierdas de radar Be magnetic, el nuevo perfume de Aitana

Un perfume perfecto para la noche.

¡Madre mía! La carrera de Aitana va viento a popa y a toda vela. La cantante, tras el éxito de su fragancia homónima, acaba de lanzar Be magnetic, un perfume con mucha personalidad y tan magnético como ella misma. Vamos, que cuando lo huelas te vas a quedar prendado de él como de la música de la artista española, que está nominada a los Grammy Latinos.

“La verdad es que este perfume me gusta mucho porque no tiene nada que ver con el primero y eso mola porque obviamente se nota que es el mismo perfume en cuanto a que es la misma línea pero el primero es mucho más para el día, para verano, como mucho más fresco, con más cítricos. Y Be Magnetic lo relaciono más con la noche, para ocasiones especiales como una cita elegante o una reunión importante”, ha asegurado la cantante.

¿A qué huele lo nuevo de Aitana? Es un soplo de aire fresco da salida a esta fragancia, que ronda los 12,99€, con la original pera japonesa y la aterciopelada nota de albaricoque, junto a un ligero acorde de gotas de rocío que rejuvenece y da luminosidad al aroma. El corazón, femenino, moderno y muy visual, está formado por un bouquet de flores blancas con la potencia y personalidad del jazmín y el nardo. Como notas de fondo, un sutil acorde de ámbar se envuelve en el carácter limpio de la madera de cedro.