Billie Eilish lanza su primer perfume

Se llama Eilish y es vegano y 'cruelty free'.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Billie Eilish acaba de lanzar su primer perfume: una fragancia vegana y 'cruelty free' llamada Eilish que viene en un frasco de bronce con forma de busto de mujer. De momento no hemos podido oler su aroma, pero con estos datos ya podemos asegurar que tiene mucho de la cantante. Lo primero porque el recipiente tiene la forma de las partes del cuerpo favoritas de Eilish, algo que ella ha comentado en más de una entrevista, y lo segundo porque está creada respetando en todo momento los derechos de los animales, una causa a la que ella se siente muy cercana.

"¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Estoy tan emocionada de compartir por fin mi primera fragancia 'Eilish' con vosotros!!!!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Este es un aroma que he estado persiguiendo durante años y años. Es mi olor favorito en el MUNDO. ¡¡¡¡¡Los olores siempre han sido una parte enorme de mi vida y de mi existencia desde que tengo uso de razón, y ha sido un sueño crear esta fragancia y dar vida a mis ideas. Esta ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho. No puedo esperar a que sea vuestra pronto!!!!!", ha anunciado en su perfil de Instagram.

El producto tendrá un precio de 68 dólares, y saldrá a la venta en noviembre, aunque las más impacientes ya pueden reservar el suyo en el site que acabar de lanzar, a través del cual se venderán los perfumes online.

¿Y a qué huele? Te estarás preguntando. Pues según la información que tenemos, tiene unas notas de salida de mandarina y frutos rojos, unas notas de corazón de especias suaves, cacao y vainilla cremosa, y unas notas de fondo de almizcle, haba tonka y madera.

Según ha comentado ella misma en una entrevista con la edición americana de la revista Elle, se trata de un olor que le recuerda a su camiseta favorita de la adolescencia. "Me recuerda a cuando tenía 14 años. Tenía esta camiseta, que era como una malla negra de cuello alto. No sé por qué me recuerda a esa camisa, pero lo hace. Pienso en el armario en el que tenía esa camisa. La tenía en un gran armario de madera en mi habitación, y huele un poco a eso. Así que eso es lo que me viene a la mente".