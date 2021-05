El autobronceador natural que te puedes aplicar a diario y no deja manchas

¿Existe el dorado perfecto? La respuesta es sí, y se puede conseguir de forma natural y sin perjudicar la piel gracias a este bronceador que hemos descubierto. ¡Querrás tenerlo en cantidades industriales!

CARLA DOMÍNGUEZ

Cuando se acerca el verano, nos entran muchas ganas de lucir bronceado. Incluso antes de que comience oficialmente la temporada, nos apetece ya contar con un bonito tono de piel. Pero si eres como la mayoría y no te ha dado ni tiempo de pisar la playa, entonces puedes recurrir a la fórmula de los autobronceadores. Pero, ojo, este autobronceador que te vamos a enseñar no te deja la piel naranja, no mancha y deja un efecto tan natural que se lo recomendarás a todas tus amigas. ¡Ah, y sirve para el rostro y el cuerpo!

El autobronceador del que no paramos de oír maravillas es natural y lo venden en Freshly Cosmetics. Ya el año pasado, esta marca nos deleitó con una crema corporal con un efecto ‘glow’ que dejaba las piernas cuál ‘celebritie’. Pues bien, el nuevo producto estrella de este año, y que ya hemos visto lucir a muchas ‘influencers’, es un autobronceador.

Hace poco la ‘influencer’ Verónica Díaz (@modajustcoco) nos enseñaba a través de un 'reels¡, el efecto del autobronceador en su piel y en muy pocos días.Y es que este autobronceador de Freshly no es como los demás, ni te deja la piel ‘naranjita’; al contrario, aporta mucha luminosidad y, un tono tan natural que te darán ganas de pedir para todas tus amigas.

¿Cómo se aplica el autobronceador de Freshly Cosmetics?

1. Agita bien el producto antes de usar.

2. Antes de la aplicación del producto, puedes exfoliar la piel para que el autobronceador quede más uniforme.

3. Una vez tengas la piel seca, es hora de aplicar de forma uniforme todo el autobronceador, tanto en el rostro como el cuerpo.

4. Se puede aplicar de forma diaria hasta que se consiga el color deseado y de forma gradual.

5. Una vez hayas aplicado bien el producto por todo el cuerpo, lava bien tus manos con agua y jabón, y ¡listo!

6. Se puede coger sol con este autobronceador, aunque siempre hay que usar protector solar.

Consejo: Si coges sol, puedes seguir usando el autobronceador. Es una forma de conseguir también un bronceado más prolongado.