Los tentáculos de la digitalización alcanzan también peluquerías, consultas dermatológicas, probadores de maquillaje...

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Si algo consiguió 2020 fue que hasta la más reacia se pasara al mundo virtual. Las ventas online crecieron un 67% en el segundo trimestre en nuestro país, según datos de la consultora Salesforce. Siendo el mundo de la cosmética uno de los más demandados por los usuarios. De hecho, establecimientos como Douglas han registrado que las ventas a través de su app y web se dispararon durante el año pasado ¡un 120%! Pero no solo compramos... En julio, Dior Backstage, una de las líneas de maquillaje de la maison, organizó un festival de belleza online: vendieron un 633% más que en el evento de 2019. “La tecnología nos ha acercado al consumidor y lo sigue haciendo en las tiendas físicas”, aseguraba Ana Jaureguízar, directora general de L’Oréal Lujo en un webinar organizado por The Beauty NewsRoom.

- Así te probarás a partir de ahora el maquillaje

También nos gusta cada vez más gestionar nuestras reservas desde aplicaciones y, sobre todo, probar cualquier novedad (barras de labios, esmaltes, tintes...) sin salir de casa gracias a los espejos virtuales. “Te pruebas el labial o la sombra gracias a la inteligencia artificial con un código QR desde tu móvil ; también se organizan master class online con maquilladores…”, detalla Jaureguízar. En cierto modo, estas funcionalidades combinan higiene, seguridad y la comodidad de hacerlo todo desde casa. Por eso no queremos empezar el año sin hacer un repaso por las apps que no podrán faltar en tu smartphone de cara a los próximos meses. Porque aunque esperemos que los confinamientos y restricciones vayan quedándose como malos recuerdos del pasado, el mundo virtual está aquí para quedarse.

- La peluquería en casa. Las apps de reservas son una de las herramientas más usadas por las beauty addicts desde hace ya un par de años. Seguramente, plataformas online como Treatwell o Uala son ya viejas conocidas de tu móvil. A través de ellas puedes pedir una cita de manera instantánea en cualquier punto de la ciudad e incluso acceder a interesantes descuentos. Ahora, existe la opción de ir un paso más allá y reservar tu próximo corte (o el de toda la familia, porque disponen de packs) en la nueva app Easyglam. Solo hay que elegir la ubicación, el servicio (tienen para mujer, hombre y niño) y un estilista se desplazará a tu domicilio en la fecha deseada. Los precios oscilan entre 20 y 40 euros y, por el momento, solo está disponible en Barcelona.

- Una rutina personalizada. Si eres de las que cuando va a comprar una crema necesita del consejo de la experta que se lo vende, te encantará Skin Genius, de L'Oréal Paris. Esta tecnología de reconocimiento permite evaluar con la máxima exactitud el estado de tu piel a través de un selfie que puedes hacerte con el móvil o el ordenador. Para ello solo hay que subir la foto -mejor con la piel limpia y el pelo recogido- y responder a un un breve cuestionario. A continuación recibirás información sobre tu piel en base a un análisis de cinco dimensiones clave: luminosidad, calidad del poro, firmeza, líneas de expresión y arrugas, e incluso el tono.

Nuestra salud cutánea y su imagen nos preocupa tanto que protagoniza el 75% de las discusiones de los internautas al hablar de belleza, estiman en Stanpa. Por eso, además de lo último de L'Oréal Paris puedes probar con otros diagnósticos digitales que te ayudarán a conocer mejor tu piel y elegir las fórmulas más adecuadas. SkinConsultant AI de Vichy detecta, a través de un selfie, los signos de envejecimiento más marcados y te recomienda una rutina. Si sueles padecer acné, Effaclar SpotScan, de La Roche-Posay, ofrece asesoramiento y recomendaciones personalizadas para tratarlo. Por su parte, la marca gallega Sïlea cuenta con una herramienta similar, aunque la consulta se realiza con la experta por videollamada.

- Prueba que te prueba. 2020 fue, sin duda, el año de los espejos virtuales y las apps Try On. Aunque muchas ya se lanzaron en 2017 o 2018, tuvo que llegar una pandemia para que recurriéramos a ellas como la mejor solución para probar con la máxima higiene y seguridad todas las novedades de maquillaje. Marcas como Dior, MAC, Lancôme o Clarins cuentan con su propio "espejo mágico", que pone en bandeja -a golpe de selfie- toda su oferta de maquillaje en la pantalla del móvil. Y como es probable que ya conozcas todas ellas, e incluso, que las hayas descargado, te animamos a probar con el mundo del nail art. Si no te decides a probar en tus propias uñas diseños tan trendy, pero sencillos, como el del tablero de ajedrez, puedes aprender antes algunos trucos y trastear con tu foto. Apss como Nail Art Step by Step (solo para Android) o Nail Art on my hand (iOS y Android) te lo pondrán fácil para ser una artista de los pinceles.

- ¿A qué huele? Si quedaba un sentido lejos del mundo de las aplicaciones era el olfato... Hasta que el grupo Puig (Nina Ricci, Carolina Herrera, Penhaligon's...) lanzó la tecnología AI.LICE, de la que te hablamos hace algún tiempo, pero que no podía faltar en el listado. ¿En qué consiste? Nos ayuda a identificar el olor de un perfume sin probarlo. Basta con escanear en la tienda el código QR de la fragancia para que nos muestre la familia olfativa, sus ingredientes, otros aromas similares. Evidentemente, no es lo mismo que oler en tu muñeca un aroma, pero no deja de ser curioso y muy interesante, sobre todo para las amantes de la perfumería.