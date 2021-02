Ana de Armas ficha por Estee Lauder como embajadora de la firma

La actriz sigue en la cresta de la ola.

Woman.es

Hay momentos dorados en la carrera profesional de los artistas. En uno de esos picos mágicos se encuentra Ana de Armas, que tras triunfar siendo todavía una adolescente en España con 'El Internado' decidió embarcarse en una aventura internacional que finalmente ha cuajado a lo grande.

Nominada a los Globos de Oro por su papel en 'Knives Out', chica Bond en una cinta cuyo estreno se ha retrasado por el coronavirus, y un horizonte que no puede tener mejor pinta en Hollywood. Tanto que acaba de ser incluida por la revista Time en su lista Time Next 100, que recoge a las estrellas emergentes en los distintos sectores públicos que serán los líderes del futuro.

Las grandes firmas lo saben y por eso apuestan por ella como embajadora, como es el caso de Estée Lauder, la firma internacional que es una referencia absoluta en el universo de la belleza, Ana de Armas es su nueva imagen global.

La marca neoyorkina ha confirmado que la artista cubana participará en campañas digitales y televisivas, uniéndose de esta forma a Anok Yai, Bianca Brandolini D’Adda, Carolyn Murphy, Diana Penty, Grace Elizabeth, Karlie Kloss y Yang Mi, que conforman el equipo de embajadores de Estée Lauder en la actualidad.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Ana a la marca Estée Lauder”, ha dicho Stéphane de La Faverie, presidente del grupo, The Estée Lauder Companies. "Su historia de superar barreras para lograr sus sueños y convertirse en una actriz consumada es inspiradora para las mujeres de todo el mundo, y su talento, calidez y belleza traerán una nueva energía a la marca", ha añadido, ensalzando la trayectoria de la actriz, a la que nadie ha regalado nada.

De Armas, por su parte, ha expresado su conexión con la fundadora de la firma, Estée Lauder: "Ella entendió que tienes que trabajar duro para convertir tus sueños en realidad. Todo lo que hizo fue inspirador entonces y sigue siendo inspirador hoy. Estoy orgullosa de formar parte de ese legado y compartir su historia".