Este es el accesorio 'beauty' inspirado en 'Skin-Icing', el secreto de belleza de Irina Shayk

La 'top model' nos descubre el gesto de belleza más infalible e inmediato para despertar la piel, ganar brillo y mejorar la circulación. ¡Ahora ya existe un 'gadget' para facilitarnos este paso!

SANDRA GONZÁLEZ

Madre de una niña de tres años, trabajadora e imparable, así es Irina Shayk. A sus 35 años de edad, la supermodelo es todo un referente femenino para nosotras en todos los sentidos. Por supuesto, también es una de nuestras grandes inspiraciones tanto a nivel estilístico como a nivel 'beauty' y es que, efectivamente, Irina presume de tener una piel impecable, firme y libre de imperfecciones gracias a una simple rutina de belleza (que va más allá de los productos cosméticos) que lleva a cabo de manera diaria y que compartió a través de Instagram.

Hace unas semanas la 'top model' publicó un vídeo de su 'beauty routine' en su perfil de esta red social en la que la crema hidratante, el masajeador (que ahora mismo los encontramos en el mercado para todos los gustos y necesidades cutáneas) y el contorno de ojos son imprescindibles. Sin embargo, en este ritual hay un gesto que realmente llamó nuestra atención y es que, tal y como reconocía, utiliza una bola de hielo a modo de 'roll-on' para cuidar su piel.

No es la primera vez que Irina hace referencia a este truco 'beauty', pues en más de una ocasión ha confesado que aplica cubitos de hielo sobre su rostro cuando se nota la cara hinchada. Puede sonar a locura, pero este sencillo y barato gesto, del cual ya habíamos escuchado hablar, tiene resultados verdaderamente increíbles.

Bajo el nombre de 'Skin-Icing', esta técnica nos ayuda a ganar brillo, mejorar la circulación e incluso a controlar la aparición del acné. Sin embargo, hay que tener especial cuidado a la hora de realizarla, ya que si no lo hacemos directamente podemos dañar los vasos sanguíneos. Y, ojo, porque si realmente quieres recurrir a este truco de belleza sin poner en riesgo la salud de tu piel, tenemos que decirte que existe un 'gadget' de belleza diseñado para realizar masajes faciales con frío sobre la piel, como el que tiene la propia Irina.

Tal y como Irina Shayk explicó en el vídeo de Instagram, ella pone dentro de este accesorio un poco de agua con diferentes ingredientes naturales como camomila o agua de frutas y, después, lo mete en el congelador: "A la mañana siguiente, te lo pasas por la cara sin olvidar el cuello. Así es como nos despertamos en Rusia, creedme que funciona. Puede que te deje la piel un poco roja, pero no te preocupes, se va con el tiempo", asegura la 'top'.

De la mano de la firma You Are The Princess ha llegado a España el primer accesorio que nos permite llevar a cabo esta rutina de 'Skin-Icing' de manera segura, fácil, cómoda e higiénica, ¡y cuesta menos de 6 euros!

Se trata de 'Skin-Icing Ball', una esfera que puede rellenarse con agua o con cualquier otro tipo de producto que despierta de manera instantánea la piel, ayuda a aumentar la elasticidad y a mantener la firmeza. Nos alucina porque puede utilizarse simplemente para masajear el rostro solo o con productos cosméticos (como sérums e hidratantes) y tiene resultados INMEDIATOS.