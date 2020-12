20 ideas de perfumes para regalarle a tu amigo invisible esta Navidad y triunfar

Es un clásico por estas fechas, pero también un acierto seguro. Hemos seleccionado los 20 perfumes con los que vas a triunfar estas navidades.

Es un clásico que nunca falla. Los perfumes son ese regalo con el que sabes que siempre acertarás. Por eso cuando se trata de buscar regalos para el amigo invisible (y justo quien te tocó resulta ser tu mejor amiga/o), las cosas se complican un poco, porque ya no basta un chocolate o un kit de belleza. Lo que quieres es un regalo perfecto y que no se te vaya demasiado de presupuesto. Si este es tu caso tranquila, que para eso estamos nosotras. Después de rastrear por todas partes hemos dado con los perfumes más clásicos e icónicos con los que seguro que vas a triunfar.

1. Irrésistible de Givenchy.

Sus contrastes entre el aroma de las rosas y la madera con notas afrutadas de pera y ámbar lo convierten en uno de los clásicos más buscados año tras año.

2.Black Opium de Yves Saint Laurent.

Por algo es uno de los perfumes más vendidos. Su aroma a flores blancas y los granos de café con un fondo de vainilla, pachuli y cedro son la fórmula perfecta para las más atrevidas.

3.Eau de Parfum Solo Ella de Loewe

Este es uno de nuestros preferidos, hablamos de un clásico con notas anaranjadas, manzana, flores y madera. La combinación perfecta para llevar todos los días.

4.Good Girl by Carolina Herrera.

Pura sofisticación de estilo femme fatal. Este perfume de Carolina Herrera es lujo puro y tiene un olor oriental que se vuelve irresistible para todos los sentidos.

5. For Her Pure Musc de Narciso Rodriguez

Si a tu amiga le encanta estar a la útlima de la moda, este es el perfume para ella. Este aroma de Narciso Rodríguez es el que triunfa entre las influencers.

6. Kenzo World Power

Esta fragancia que viene guardada en un frasco con reminiscencias surrealistas, destaca por su fragancia elaborada con una original mezcla de acordes salinos y haba tonka.

7. His is Her de Zadig and Voltaire

La vainilla, el sándalo y la castaña forman el aroma de este perfume con un olor floral amaderado que resulta delicioso.

8. Alien de Mugler

Este perfume icónico de Mugler es lo más, no solo por su ahora sino porque se recarga para proteger el medio ambiente y su frasco es una auténtica joya para toda la vida.

9. Eternity de Calvin Klein

¿Qué más clásico que este perfume creado por Sophia Grojsman en 1988? Sus notas son frescas de cítricos y plantas, seguidas de violeta y lirio de los valles.

10. Acqua di Gioia de Giorgio Armani

Se trata de un mágico olor floral y fresco que nos traslada directo al verano en el Mediterráneo.

11. Yes I Am de Cacharel

Con notas de frambuesa y fondo ligero y cremoso de leche, sándalo y cardamomo, este es ideal para las que gustan de olores dulces.

12. Acqua de Colonia Intense de 4711

Esta colonia de esta casa bicentenaria ha sabido conjugar tradición y modernidad. Sus nuevas propuestas siguen inspirándose en los elementos de la naturaleza pero agregan un punto de modernidad a su cóctel de ingredientes. Es una fragancia que gusta a todo el mundo.

13. Miss Dior Rose N’ Roses de Dior

Huele a rosas recién cosechadas, pero acompañadas de unas notas afrutadas de la bergamota y la mandarina y el geranio le dan un punto picante y chispeante.

14. English Pear & Freesia Cologne de Jo Malone

Si quieres hacer un regalo especial esta edición limitada de Navidad es para ti. Con aroma a peras, ambar y pachuli acertarás sí o sí.

15. Wonderlust Sublime de Michael Kors

Su aroma con notas de azahar, clavel y la flor tahitiana de tiaré crean una mezcla exótica que te trasporta a lugares cálidos y soleados.

16. Glow de Juicy Couture

La atrevida mezcla de naranja y frambuesa en las notas de salida le da un toque energético, que viene combinado con las delicadas notas de jazmín y pimienta rosa. Y una combinación de vainilla, maderas y almizcle consigue que te rindas a su encanto.

17. 1920 The Origin, Tous

También hemos pensado en ellos. Si quieres sorprende a tu amigo este debe ser tu elección número 1. Se trata de un eau de parfum con especias, maderas y flores.

18. One Million, Paco Rabanne

Un perfume para hombres que ya se ha convertido en todo un clásico.

19. Guerlain

Su mítico Bee Bottle, te permite elegir entre sus 110 creaciones de Guerlain, tanto de hombre como para mujer, unisex, floral, oriental…

20. Love Edition, Gucci Guilty

Este eau de parfum de edición limitada marca el primer aniversario de #ForeverGuilty, un continuo homenaje a la libertad y la liberación. Gucci Guilty Love Edition Pour Femme es ideal para las amantes más excéntricas, ya que refleja el amor contemporáneo mediante una esencia de chipre floral afrutado, que rinde homenaje al carácter vintage del narciso.