Te regalamos la consola de moda

Para conseguir una Nintendo Switch no tienes más que contestar a una sencilla pregunta. Mira, mira...

Woman.es | T.E.

A estas alturas ya no es ninguna novedad que nos hemos hecho completamente adictas al Ring Fit Adventure, lo último de la Nintendo Switch. Y es que no hay nada mejor para ponerte en forma sin parar de divertirte. En la redacción no paramos de jugar y hace unas semanas hasta invitamos a un grupo de lectoras a retarse con ella.

Lo que sí es nuevo es que ahora, para que puedas tú también engancharte al juego en el que las pantallas se superan a base de sentadillas, figuras de yoga, abdominales etc., en Woman te regalamos una consola. ¿La quieres? Sigue leyendo.

Para lograrlo no tienes más que ir a nuestro perfil de Instagram y contarnos en los comentarios de esta imagen a qué dos amigas regalarías el Ring Fit esta Navidad y por qué. De entre todas las personas que participen, una se llevará la consola Nintendo Switch.

Consulta aquí las bases legales del concurso.