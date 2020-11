Si tienes más de 40, esto te interesa: el masajeador que revolucionará tu rutina antiedad

Lo último en tecnología beauty es el Masajeador Facial Reafirmante de Rowenta, inspirado en las técnicas de los profesionales de la belleza. Es facilísimo de usar y deja la piel visiblemente más radiante, firme y con un tono más luminoso, clínicamente probado. ¡Compruébalo tú misma!

Woman.es para Rowenta

O ya lo sabes por propia experiencia o lo ves venir: a partir de los 40, el paso del tiempo empieza a dejar signos evidentes en la piel (falta de luz, de firmeza y de uniformidad, arruguitas, bolsas y ojeras…). Para minimizar y retrasar su aparición, los tratamientos cosméticos ayudan pero no bastan: los expertos en cuidados de la piel afirman que su mejor aliado para preservar la juventud es un buen masaje facial diario. ¡Cuántas veces nos han recomendado aplicarnos nuestros sérums y cremas realizando movimientos suaves y repetitivos!

Sin embargo, bien por falta de tiempo o por falta de maña, no solemos ser constantes en esta rutina tan importante. Pero eso era antes de conocer el Masajeador Facial Reafirmante de Rowenta, que completa la línea My Beauty Routine de Rowenta para cuidado facial. Es una innovadora tecnología para masajear la piel del rostro y del contorno de los ojos, inspirado en las manos de los mejores profesionales de la estética, con la que podrás realizarte un relajante masaje antiedad. Además, sus bolas rotativas son resistentes a cualquier cosmético, por lo que puedes intensificar la acción de tus tratamientos de belleza preferidos.

Efectos del Masajeador Reafirmante de Rowenta

Bastarán 10 minutos 4 días a la semana para comprobar su eficacia. ¿Qué resultados notarás con este placentero ritual diario?

* Su masaje ligero estimula la producción de colágeno y elastina para aumentar la firmeza de la piel.

* Gracias a su suave presión, ayuda a drenar la retención de líquidos y a reducir la hinchazón en la cara y en el contorno de los ojos.

* Al instante, reduce el poro, elimina los signos de fatiga e ilumina la tez, con un resultado visible.

* Tras solo 28 días, la piel se reafirma y se muestra más luminosa. Los signos de fatiga en el contorno de los ojos desaparecen y se reduce la inflamación.

¿Cómo usarlo? ¡Sigue el tutorial de la experta en belleza!

Este masajeador es un extraordinario avance tecnológico que se inspira en las técnicas de los mejores profesionales de la estética para rejuvenecer la piel. Su eficacia ha sido clínicamente probada y cuenta con el aval de siete años de investigaciones y la confianza de Natalia de la Vega, fundadora y alma de Tacha Beauty, una de las profesionales de mayor prestigio y todo un referente en el mundo de la belleza. Ella es quien nos muestra cómo usar correctamente el masajeador para obtener los mejores resultados. ¡Dale al play y mira qué fácil es!

Además, se presenta en un precioso neceser para que puedas guardarlo o llevarlo donde quieras ocupando el mínimo espacio. Además, se presenta en un precioso neceser para que puedas guardarlo o llevarlo donde quieras ocupando el mínimo espacio.

¡Cuídate a cualquier edad!

Si todavía no has cumplido los 40, no quiere decir que no debas cuidarte. Si tienes más de 30 años, es muy importante limpiar bien la piel y solo necesitarás 1 minuto para hacer una limpieza a fondo con el cepillo facial antiedad. Introducir este paso extra en tus cuidados diarios, suaviza y aporta luminosidad a la piel, brindándole un aspecto más joven y revitalizado. Y para cuidar bolsas, ojeras y las temidas patas de gallo tienes el masajeador antiedad con luz led roja.

Y si tienes de 20 a 30 años, tu mejor aliado para una piel limpia, suave y sin imperfecciones es el cepillo facial anti imperfecciones de Rowenta que permite reducir los poros abiertos. Y para reducir los signos de fatiga en los ojos, bolsas y ojeras y eliminar imperfecciones de la piel te recomendamos el masajeador de ojos antiimperfecciones.

¡Caprichos de tecnología beauty perfectos para regalar o regalarte!