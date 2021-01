El vídeo de Jennifer Lopez desmaquillándose que ya han visto casi seis millones de personas

¿Qué tiene de especial?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está causando furor y no es para menos. Jennifer Lopez ha decidido promocionar su nueva gama de productos para la cara como mejor sabe: utilizándolos sobre su propia piel. Y es que tras un 2020 en el que se subió al escenario de la SuperBowl junto a Shakira y demostró que su relación con Alex Rodríguez sigue más fuerte que nunca, a pesar de haber tenido que posponer la boda., ahora Jennifer Lopez ha lanzado su proyecto más personal.

'JLo Beauty' llega para competir con otras grandes gurús de la belleza como Kim Kardashian o Kylie Jenner y la verdad es que el inicio no ha podido ser mejor. Sobre todo porque cuando se trata de marketing y redes sociales, Jennifer Lopez lo tiene claro. La cantante subió un vídeo en el que muestra cómo utilizar el limpiador, el sérum y la crema hidratante y es tan divertido y la cantante lo hace de manera tan natural que acumula ya casi seis millones de visualizaciones en un solo día. Y sumando, claro está.

Un nuevo negocio empresarial que demuestra que la fama y el talento de Jennifer Lopez no tiene fin. A sus 51 años se ha convertido en el mejor ejemplo de que la edad no supone una barrera cuando las mujeres luchan por lo que quieren en un mundo en el que parece un pecado envejecer. De ahí que Jennifer no tenga ningún problema en mostrar su rostro al natural para igualarse al resto de mujeres que a veces ven en ella una perfección que quieren imitar. Y es que como bien dice Jennifer: "Cada mujer es diferente y cada mujer es bella".

Una frase con la que no podemos estar más de acuerdo y que es la máxima de este nuevo rumbo profesional que esperamos le vaya de lujo.