Victoria Beckham sabe cómo hacer que sus joyas brillen con su manicura más Kardashian

Sí, ella también puede ser un poco Kardashian.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que el estilo de Victoria Beckham ha evolucionado muchísimo con el paso de los años. Desde que la conociésemos como integrante de las 'Spice Girls' convertida en 'Posh Spice' ha llovido mucho. Bueno, sobre todo en su Inglaterra natal, en otros sitios seguro que menos.

Un estilo que ha ido forjando poco a poco y que a día de hoy es uno de los más imitados, sin lugar a dudas. A pesar de que nunca ha renunciado a sus orígenes, lo cierto es que ahora la empresaria, como propietaria de una línea de ropa que funciona a las mil maravillas, se muestra siempre mucho más estilosa y elegante a la hora de elegir sus estilismos.

Sin embargo, y consciente de que a veces hay que probarlo todo en cuestiones de moda y belleza, Victoria Beckham ha decidido darle una oportunidad a la manicura blanca con uñas largas. Vaya, que se ha marcado, diferencias mediante, un Kardashian en toda regla.

Victoria Beckham con look en color blanco para los People's Choice Awards Ver 4 fotos

La diseñadora, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Italia junto a su familia, ha presumido de manicura en un selfie que, además, nos ha servido para comprobar que sigue luciendo siempre que puede los catorce anillos de compromiso que le ha ido regalando David Beckham a lo largo de sus 21 años de matrimonio. Sí, catorce.

Pero bueno, aclaremos que no es que luzca los 14 de golpe. En esta ocasión, Victoria se ha decantado por un diamante amarillo en banda de platino cuyo precio se estima en 120.000 euros. Casi nada.

Así pues, Victoria demuestra que las uñas blancas están de moda y que no son solo propiedad de las Kardashian. Además, en nuestro país, Paula Echevarría suele lucir también este color en sus uñas cuando su bronceado alcanza su máximo potencial. Ah, y lo mejor es que no es necesario que te gastes dinero si no quieres, puedes hacértela tú misma en casa si cuentas con los productos adecuados.