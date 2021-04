Los cosméticos veganos y que no testan en animales es la moda en belleza que llegó para quedarse. ¡Hemos hecho una selección de los productos y marcas más top!

A. Morales

Si eres de las pocas personas en el mundo que aún no ha visto Salva a Ralph, detén todo, y corre a buscar en YouTube, este corto animado que se ha vuelto viral por la forma en que ilustra el sufrimiento de Ralph, un conejito que trabaja en un laboratorio de pruebas de cosméticos y cuya labor es asegurarse de que todos los productos que usas, sean seguros incluso si eso significa morir por los humanos.

Este cortometraje que cuenta con la participación de celebridades, como Taika Waititi, director de Jojo Rabbit y Thor es quien da voz a Ralph. Lo acompañan Zac Efron , Olivia Munn, Ricky Gervais, entre otros, como conejos secundarios, para aumentar la conciencia sobre el problema. El vídeo ha vuelto a poner el sobre la llaga y nos obliga a recapacitar sobre los productos que usamos.

Hace ya algún tiempo que estamos cada vez más concienciados con la importancia de cuidar del planeta y los animales. Ser responsables con lo que consumimos y cómo lo consumimos nos ha hecho buscar opciones que sean más naturales, con menos productos tóxico y cruelty free. Quizá por ello la cosmética vegana, poco a poco, va ganando protagonismo en nuestra rutina de belleza. Se trata de ese tipo de cosmética que no solo no ha sido testada en animales, sino que además no contienen ingredientes de origen animal.

Desde aceites para el cabello hasta esmaltes para las uñas, cada vez son más las marcas de belleza que además de preocuparse por la fórmula con la que están elaborados, buscan reducir el plástico en que son envasados, y proteger a los animales.

Hemos hecho una recopilación de nuestras marcas favoritas del momento, y muchas son españolas.

- Matarrania: Buscando ser una marca de cosmética ecológica y sostenible, esta firma utiliza plantas aromáticas y medicinales silvestres. El 90% de sus ingredientes se producen a menos de 300 km de distancia, el 100% de su materia prima es ecológica (certificada por la Organic Soil Association) y sus productos están envasados en cristal con un 30% de vidrio reciclado. La marca ofrece desde contornos de ojos, pasando por cremas hidratantes hasta jabones, aceites y exfoliantes. El precio va desde los 11 euros hasta 67 euros.

- Vera & the Birds: Esta firma de cosmética es 100% española y desarrollada con todo a base de ingredientes naturales de alta calidad. Ofrece desde labiales, esmalte de uñas, y sombra de ojos hasta productos de limpieza como jabón, cremas de cuerpo, agua micelar y toallitas removedoras de maquillaje. El precio de sus productos van desde los 6 euros hasta los 30 euros.

-Vega Cosmética: está enfocada en tres productos: gel de baño, champú y crema hidratante. Los tres están elaborados con formulaciones estudiadas para el cuidado de la piel de una forma natural, no irritante ni invasiva para el medio ambiente. Sus precios son muy competitivos van desde los 7 hasta los 10 euros. La producción se lleva a cabo en Sant Celoni (Barcelona), no contienen ningún ingrediente de origen animal, ni testeados en animales.

- Freshly Cosmetics: ofrecen productos libres de parabenos, siliconas, sulfatos, derivados del petróleo, colorantes y perfumes sintéticos. Esta marca que no deja indiferente a nadie tiene en su catálogo un sinfín de propuestas que van desde el cuidado del cabello (sin importar si es liso o rizado) con productos como champú, acondicionar, keratina, sérum, aceites, hasta máscara de pestañas, aceites desmaquillantes, concealer, maquillaje, sombras, colorete etc. Sus precios van desde los 4 euros hasta los 90.

- Detox Skin Food: sus fórmulas libres de parabenos, sulfatos, derivados del petróleo y sin fragancias artificiales, la convierten en una marca que promueve el respeto total por la vida animal. Ofrece desde kits para el cuidado de la piel, hasta mascarillas faciales. Los precios van desde los 3 euros, hasta los 20.

- Per Purr: Es una firma 100% madrileña, ideada por la brasileña Tahone Jacobs. Centrada en los productos para el relax ofrece deliciosos aromas y texturas para crear una línea de jabones, aceites y exfoliantes digna de las mejores marcas. Su precio va desde los 20 hasta los 56 euros.