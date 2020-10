Si vas a hacerte tu propio maquillaje de Halloween, necesitas estos productos en tu neceser

Te prometemos que conseguirás resultados profesionales y todo el mundo querrá saber cómo lo has hecho.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

El maquillaje es una forma buenísima de expresar nuestra creatividad, y más en ocasiones como Halloween, en las que solo hay que dejar volar nuestra imaginación para conseguir el disfraz más espeluznante. Sin embargo, si nunca has hecho un maquillaje de este estilo, es normal que estés un poco perdida. Por suerte, nosotras estamos aquí para ayudarte y por eso vamos a darte unos sencillos truquitos y recomendarte unos productos clave que no pueden faltar en nuestro kit de maquillaje terrorífico.

Empecemos por lo más sencillo: lo que ya tienes en casa. Sea cual sea tu disfraz, hay una serie de productos que muy probablemente necesitarás para tu look de maquillaje, pero también es muy probable que ya los tengas en tu neceser, por lo que no tendrás que invertir tanto dinero en crear tu makeup.

Como lo primero es siempre crear un buen 'lienzo' sobre el que trabajar, tendrás que aplicar tu base de maquillaje y corrector como en cualquier look, y sellar a continuación con polvos sueltos o traslúcidos. Una vez que tengas este trabajo previo listo, la cosa variará bastante en función de cuál sea tu look elegido, pero seguro que necesitarás algún tipo de maquillaje negro (puede ser un lápiz, una sombra en crema o un eyeliner líquido) porque suelen ser maquillajes bastante oscuros y siniestros.

Ahora que ya sabes lo que tienes que rescatar de tu neceser, pasemos a los productos específicos.

Si no tienes mucha soltura con esto del maquillaje te vamos a dar un súper truco que te salvará la vida: los stickers faciales. Tanto si te disfrazas de catrina como de calavera, en el mercado hay un montón de pegatinas con muchísimos diseños y modelos diferentes, que solo tendrás que colocar sobre tu rostro como hacemos en los looks festivaleros para conseguir un resultado de lo más sorprendente.

Si tienes un poco más de destreza, entonces podrás crear looks un poco más trabajados y añadir colores y formas a tus maquillajes. ¿Nuestros favoritos? Los maquillajes fluorescentes para hacer looks que brillen en la oscuridad y el sencillo pero siempre efectivo color blanco. ¡Te salvará de más de una! Sobre todo si tu disfraz es de calavera o fantasmagórico.

Por último, si eres toda una experta, Halloween es la ocasión perfecta para lucirte con los efectos especiales y añadir heridas, sangre falsa y cualquier tipo de caracterización que se te ocurra. Los productos para hacerlo son bastante económicos y seguro que el resultado es completamente espectacular.

Llegamos al momento de los detalles, que como bien sabes son la clave del éxito. En función de cuál sea tu disfraz necesitarás unos u otros, como unos colmillos falsos si es que has decidido ir de vampiro (pero unos realistas, no los típicos de plástico que puedes encontrar en un bazar). ¿Has pensado el toque tan chulo que le darían unas lentillas negras o blancas a tu look? Es otro de los complementos estrella en los que invertir ya que el resultado da bastante miedito.

Ahora que ya sabes cuáles son los productos imprescindibles para tu maquillaje de Halloween ya solo te queda hacerte con ellos.